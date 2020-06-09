FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+24°C/Завтра: +21
68.31р77.19р
Коронавирус в СПб. ОНЛАЙНПомощь для бизнеса и гражданКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19
09.06.2020 09:55
12
Печать

Уголовное дело по ДТП с Михаилом Ефремовым переквалифицировали. Актеру грозит до 12 лет лишения свободы

Уголовное дело против актера Михаила Ефремова переквалифицировали на более тяжкую часть статьи 264 Уголовного кодекса РФ, поскольку пострадавший в аварии водитель скончался в больнице. Об этом 9 июня сообщили РИА Новости в столичном главке.

Санкция четвертой части статьи 264 предусматривает лишение свободы на срок от пяти до двенадцати лет.

ДТП случилось 8 июня в 21:44 на Смоленской площади, 3. По предварительной версии, Михаил Ефремов на Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и ударил небольшой фургон «Лада». На записи камеры наружного наблюдения («Фонтанка» публиковала её) видно, что на этом участке Садового кольца дорога идёт вправо, а «Джип» едет по прямой, не заворачивая. Так он пересекает двойную сплошную линию и врезается во встречный автомобиль.

Водителя фургона после ДТП доставили в институт имени Склифосовского в крайне тяжёлом состоянии, утром стало известно, что он скончался.

Медицинское освидетельствование подтвердило, что Ефремов был в состоянии алкогольного опьянения. Актера отпустили под подписку о невыезде.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (12)

Alkaline
Конечно, если ты популярный артист, у тебя есть деньги, и ты покупаешь прочный, надежный "ирокез", чтобы с тобой в ДТП ничего не случилось... И этим же джипом убиваешь работягу...
readonly
"...едет по прямой, не ЗАВОРАЧИВАЯ. " Селёдку в газету? :)
vic_5e4cd1938d1a8
С Евфремовым в авто находились, ещё 2 артиста, по радио говорили, назвали фамилии, но не запомнил. Приехал Гармаш их забрал. Эти двое, так же, ответственны за произошедшее. Даже, если сами были нетрезвые должны были отговорить Ефремова от поездки. Не должны были ехать с ним. Теперь, наверное, они скажут, что даже не подозревали, что Ефремов был пьян. А должны они были, если пьяный Ефремов сел за руль сразу сообщить в ГИБДД и тогда сохранили бы жизнь человеку, которого убил Ефремов. Вот, если эти двое сообщников будут потом, как любят артисты, призывать или подписываться хоть за что, хоть "за", хоть "против", хоть за здоровое питание, верить им нельзя, т.к. искренни они, только с призывами к пьянке и циничному нарушении пдд. Аналогично и с самим Ефремовым.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний