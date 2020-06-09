Уголовное дело по ДТП с Михаилом Ефремовым переквалифицировали. Актеру грозит до 12 лет лишения свободы

Уголовное дело против актера Михаила Ефремова переквалифицировали на более тяжкую часть статьи 264 Уголовного кодекса РФ, поскольку пострадавший в аварии водитель скончался в больнице. Об этом 9 июня сообщили РИА Новости в столичном главке.



Санкция четвертой части статьи 264 предусматривает лишение свободы на срок от пяти до двенадцати лет.



ДТП случилось 8 июня в 21:44 на Смоленской площади, 3. По предварительной версии, Михаил Ефремов на Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и ударил небольшой фургон «Лада». На записи камеры наружного наблюдения («Фонтанка» публиковала её) видно, что на этом участке Садового кольца дорога идёт вправо, а «Джип» едет по прямой, не заворачивая. Так он пересекает двойную сплошную линию и врезается во встречный автомобиль.

