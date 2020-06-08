Момент ДТП с Ефремовым попал на камеры. Машина актера пересекла сплошную и врезалась в фургон
Момент ДТП в Москве с участием актера Михаила Ефремова попал на камеры видеонаблюдения. Запись 8 июня вечером публикует Центр организации дорожного движения столицы.
На записи видно, как автомобиль пересекает сплощную линию и практически лоб в лоб сталкивается с фургоном.
Момент ДТП. pic.twitter.com/WaSPp2wnNO— ЦОДД (@gucodd) June 8, 2020
Напомним, первым об аварии сообщил телеграм-канал Baza. По предварительной информации, виновником ДТП является сам актер, который был за рулем. В фургоне, в который врезалась машина Ефремова, серьезно пострадал водитель — он госпитализирован в Институт Склифосовского. Отметим, Ефремову грозит статья 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Причем она может быть отягощена тем, что актер, судя по свидетельствам очевидцев, находился в состоянии сильного алкогольного опьянения — вторая часть этой статьи УК предполагает от трех до семи лет лишения свободы.