FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+21°C/Завтра: +28
68.31р77.19р
Коронавирус в СПб. ОНЛАЙНПомощь для бизнеса и гражданКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19
08.06.2020 23:28
8
Печать

Момент ДТП с Ефремовым попал на камеры. Машина актера пересекла сплошную и врезалась в фургон

Момент ДТП в Москве с участием актера Михаила Ефремова попал на камеры видеонаблюдения. Запись 8 июня вечером публикует Центр организации дорожного движения столицы.

На записи видно, как автомобиль пересекает сплощную линию и практически лоб в лоб сталкивается с фургоном.

Напомним, первым об аварии сообщил телеграм-канал Baza. По предварительной информации, виновником ДТП является сам актер, который был за рулем. В фургоне, в который врезалась машина Ефремова, серьезно пострадал водитель — он госпитализирован в Институт Склифосовского. Отметим, Ефремову грозит статья 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Причем она может быть отягощена тем, что актер, судя по свидетельствам очевидцев, находился в состоянии сильного алкогольного опьянения — вторая часть этой статьи УК предполагает от трех до семи лет лишения свободы.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (8)

Вячеслав Загорский
Ефремов второй Панин... Совсем кукуха устала от бухла.
dddmmm
Не хватало на водителя? Или так нраится рулить в говне?
killbeachtrash
Актер он харизматичный и не понтоватый...помню на "Чапаеве и пустоте" ( я там шутил и со сценой разговаривал) не поленился спуститься и мы с ним шутили прямо во время спектакля...говорит "Контакт с залом"...но "бухать" меньше надо. Что то они "зачастили", то Кокорин с Мамаевым, то он сейчас. Думаю решат вопрос по "примерению" сторон....правда ему сейчас все шутки и стихи могут "боком" встать.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний