ТАСС: Пострадавший в ДТП с Ефремовым находится в крайне тяжелом состоянии

Водитель, пострадавший в дорожно-транспортном происшествии с участием актера Михаила Ефремова, находится в крайне тяжелом состоянии. Об этом со ссылкой на источник 8 июня пишет ТАСС.



По словам собеседника агентства, врачи диагностировали у поступившего пациента открытый перелом бедра, перелом ребер, закрытую черепно-мозговую травму, а также сочетанную травму головы.



В пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы сообщили, что из-за аварии перекрыли пять полос Садового кольца.

