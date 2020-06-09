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09.06.2020 00:16
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ТАСС: Пострадавший в ДТП с Ефремовым находится в крайне тяжелом состоянии

Водитель, пострадавший в дорожно-транспортном происшествии с участием актера Михаила Ефремова, находится в крайне тяжелом состоянии. Об этом со ссылкой на источник 8 июня пишет ТАСС.

По словам собеседника агентства, врачи диагностировали у поступившего пациента открытый перелом бедра, перелом ребер, закрытую черепно-мозговую травму, а также сочетанную травму головы.

В пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы сообщили, что из-за аварии перекрыли пять полос Садового кольца.

По предварительной информации виновником ДТП стал сам Ефремов. Свидетели происшествия утверждают, что он был сильно пьян. Судя по видео, которое появилось в сети, машина под управлением актера выехала на встречную полосу и врезалась в фургон. Его водителя доставили в Институт Склифосовского. Заслуженному артисту России грозит статья 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, от 3 до 7 лет лишения свободы).

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Комментарии (7)

tomm
Душители свободы и кровавое ФСБ всё же подставили выдающегося борца с режимом! EFREMOV*S LIFE MATTERS!
Бонвиван
Почему от 3 до 7?!... За тяжкие телесные усугубленные опьянением нужно минимум (!) десятку давать!!! Хоть народный ты артист, хоть подворотный (что, в принципе, одно и то же).
Мужской Взгляд
Я как представил себе что это дерьмо пьяное мне в лоб летит.
У этого несчастного мужика жизнь разделилась на до и после встречи с этим засранцем. Если она вообще будет продолжена эта самая жизнь.
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