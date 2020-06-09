Водитель, пострадавший в ДТП с участием актёра Михаила Ефремова в центре Москвы, умер в больнице, сообщает 9 июня ТАСС со ссылкой на свой источник.



До этого полиция подтвердила наличие алкоголя в крови у Ефремова. «Состояние опьянения установлено», — цитировало ТАСС слова главы пресс-службы ГУ МВД по Москве Владимира Васенина.



В отношении водителя «Джипа» (а это был Ефремов) возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 264 УК (нарушение ПДД, совершенное в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека), которое предусматривает до семи лет лишения свободы, сообщили в ГУ МВД по Москве. Это было сделано ещё до того, как стало известно о гибели пострадавшего.