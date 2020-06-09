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09.06.2020 08:18
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ТАСС: Скончался водитель, пострадавший в ДТП с участием Михаила Ефремова

Водитель, пострадавший в ДТП с участием актёра Михаила Ефремова в центре Москвы, умер в больнице, сообщает 9 июня ТАСС со ссылкой на свой источник.

До этого полиция подтвердила наличие алкоголя в крови у Ефремова. «Состояние опьянения установлено», — цитировало ТАСС слова главы пресс-службы ГУ МВД по Москве Владимира Васенина.

В отношении водителя «Джипа» (а это был Ефремов) возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 264 УК (нарушение ПДД, совершенное в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека), которое предусматривает до семи лет лишения свободы, сообщили в ГУ МВД по Москве. Это было сделано ещё до того, как стало известно о гибели пострадавшего.

ДТП случилось 8 июня в 21:44 на Смоленской площади, 3. По предварительной версии, Михаил Ефремов на Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и ударил небольшой фургон «Лада». На записи камеры наружного наблюдения («Фонтанка» публиковала её) видно, что на этом участке Садового кольца дорога идёт вправо, а «Джип» едет по прямой, не заворачивая. Так он пересекает двойную сплошную линию и врезается во встречный автомобиль.

Кадр из видео в YouTube
Кадр из видео в YouTube
Кадр из видео в YouTube
Кадр из видео в YouTube

Водителя фургона после ДТП доставили в институт имени Склифосовского в крайне тяжёлом состоянии. Ефремова задержали и отправили на медицинское освидетельствование.

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Комментарии (44)

Сергей Мецор
А Вы заметили в интервью он сказал ( еле ворочая языком ), что я его вылечу, у меня денег много.................. А Пригожин все плачет и за артистов волнуется, как они теперь бедненькие, в том числе и он, и Газманов, Валерия.......
Piligrino
Миша, зачем? Неужели на опцию трезвый водитель денег не хватило?
Суд должен определить накозание, синька за рулём зло, хейтеры в очковый сортир, подпол нырять.
Вот если суд будет так же мямлить и облизывать, как в случаях с шариками, лукойлами, прочими бентли гонкам по невскому... обнулением, то это просто цирковые пудели.
AAV
Кстати уже выпустили под подписку. И пошли разговоры что не он был за рулем... Процесс пошел
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