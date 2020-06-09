ТАСС: Скончался водитель, пострадавший в ДТП с участием Михаила Ефремова
Водитель, пострадавший в ДТП с участием актёра Михаила Ефремова в центре Москвы, умер в больнице, сообщает 9 июня ТАСС со ссылкой на свой источник.
До этого полиция подтвердила наличие алкоголя в крови у Ефремова. «Состояние опьянения установлено», — цитировало ТАСС слова главы пресс-службы ГУ МВД по Москве Владимира Васенина.
В отношении водителя «Джипа» (а это был Ефремов) возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 264 УК (нарушение ПДД, совершенное в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека), которое предусматривает до семи лет лишения свободы, сообщили в ГУ МВД по Москве. Это было сделано ещё до того, как стало известно о гибели пострадавшего.
ДТП случилось 8 июня в 21:44 на Смоленской площади, 3. По предварительной версии, Михаил Ефремов на Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и ударил небольшой фургон «Лада». На записи камеры наружного наблюдения («Фонтанка» публиковала её) видно, что на этом участке Садового кольца дорога идёт вправо, а «Джип» едет по прямой, не заворачивая. Так он пересекает двойную сплошную линию и врезается во встречный автомобиль.
Водителя фургона после ДТП доставили в институт имени Склифосовского в крайне тяжёлом состоянии. Ефремова задержали и отправили на медицинское освидетельствование.