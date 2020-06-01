«Вполне подходящая дата». Путин выбрал датой голосования по поправкам 1 июля, но если это не мешает ЕГЭ

По его словам, предложенные поправки «востребованы условиями нашей сегодняшней жизни». Президент уверен, что к изменению основного закона страны можно вернуться после стабилизации ситуации с коронавирусом.

«1 июля смотрится как день вполне подходящий, потому что с юридической точки зрения эта дата является безупречной», — заявил 1 июня Владимир Путин в обращении, которое транслировал телеканал «Россия 24».

Президент России провел в формате видеоконференции рабочую встречу по изменению основного документа страны, на которой выбрал дату для плебисцита.

Глава комитета Совета Федерации по законодательству Андрей Клишас, в свою очередь, предположил, что оптимальным для голосования стал бы «конец июня». Путин подчеркнул, что не хочет смешивать голосование и парад Победы. «Не надо ничего смешивать. Парад Победы — это святое дело!» — заявил глава государства. Глава ЦИК Элла Памфилова предложила в качестве альтернативы 1 июля. Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова уверена, что ситуация с коронавирусом уже позволяет устроить плебисцит.

Президент при этом подчеркнул, что голосование не должно мешать ЕГЭ. Для уточнения информации он позвонил министру просвещения прямо на совещании. Сергей Кравцов возражать не стал.

«Обращусь и к нашим гражданам с тем, чтобы они приняли активное участие в этом голосовании, поскольку речь идет об основном законе», - обратился Путин к россиянам.