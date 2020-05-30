Проверка не нашла нарушений с выплатами врачам в поликлинике № 38

Выездная проверка Смольного и районной администрации не обнаружила нарушений в 38-й поликлинике, связанных со стимулирующими выплатами врачам. Ранее на недостачу жаловались стоматологи.



Как сообщает 30 мая пресс-служба вице-губернатора Олега Эргашева, в проверке участвовали представители его аппарата и администрация Центрального района. Речь идет о федеральных допвыплатах за работу с COVID-пациентами во временном отделении, созданном в поликлинике 2 апреля для забора анализов.



«По результатам работы все сотрудники временного структурного подразделения в полном объеме получили полагающиеся выплаты в соответствии с постановлением Правительства РФ от 02.04.2020 года № 415, в размере 450 118,98 рубля, — говорится в сообщении. — С врачом-стоматологом, обратившимся с жалобой к депутату Законодательного собрания Санкт-Петербурга, дополнительное соглашение о привлечении к работе во временном отделении заключено с 15.04.2020 в связи с временной нетрудоспособностью медработника, не связанной с COVID-19. Выплаты за апрель за указанный период, а также за май начислены и получены медиком в полном объеме. Всего в поликлинике работает 251 человек, 92 задействованы в непосредственной работе с больными новой коронавирусной инфекцией».

