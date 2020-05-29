«Мы будем за вами следить». Стоматологи из 38-поликлиники получили ответ на публичную дискуссию о «коронавирусных» выплатах

Десять стоматологов из 38-й поликлиники пожаловались, что их отправили брать анализы на коронавирус, но «коронавирусные» выплаты не начислили. После этого зачинщицу обращения отправили на «бумажную» работу и пообещали за ней «следить». Главврач поликлиники объяснил, что люди «не разобрались в своих квитках».

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / архив

В правительственных постановлениях, действительно, нет ни слова о стоматологах, которых в условиях эпидемии перепрофилировали и отправили в авангард «антикоронавирусных войск».

В начале апреля стоматологическое отделение городской поликлиники № 38 в Центральном районе временно закрыли. А сотрудников перевели в новое подразделение "По контролю распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19". Вместо бормашин врачам и медсестрам пришлось научиться работать с тестами на коронавирус — им поручили собирать биоматериал у людей с подтвержденным коронавирусом или с подозрением на него. Брать мазки пришлось и в поликлинике, и на дому — иногда пешком, если не оказывалось выездной бригады.



«Поначалу людей отправили ходить по квартирам и брать анализы без всяких дополнительных соглашений и документов, которые подтверждали бы, что люди работают с коронавирусом,- рассказала «Фонтанке» врач-стоматолог Екатерина Загородних. - Я вышла на эту работу с 15 апреля. И мы с коллегой попросили руководство, чтобы нас официально оформили, так как у нас изменились функциональные обязанности. Фактически выбили эти дополнительные соглашения. А тем, кто ходил со 2 или 3 апреля, дополнительные соглашения оформили уже задним числом. Для нас это было важно, потому что, если бы что-то с нами случилось, мы бы не смогли доказать, что на самом деле работали с коронавирусом. Все бы так и числились в стоматологическом отделении».

Однако 15 мая, когда отгремели первые скандалы с «поминутной тарификацией» работы врачей с коронавирусными пациентами, Екатерина Загородних и её коллеги не увидели в своих расчетных листках графы «за COVID». На забор мазков их перевели по статье 72.2 ТК РФ (Временный перевод на другую работу). В соответствии с этой статьей медики должны были получить зарплату не ниже среднего заработка на прежней работе. Стоматологи подсчитали свою среднюю зарплату за последний год и пришли к выводу, что её и получили. Без каких-либо федеральных выплат. У врачей это 70-75 тысяч рублей в зависимости от специализации, категории и стажа, у медсестер - 40-50 тысяч.



«Среди мазков, в заборе которых участвовали я и мои коллеги, были положительные. То есть, риск был реальным. К счастью, никто из нас не заболел, - говорит Екатерина Загородних. - У нас в поликлинике отдельно высчитывают, сколько было ковид-положительных мазков и кто конкретно производил их забор. Я думаю, что это сделано, чтобы меньше платить. Потому что у двоих моих коллег по стоматологии, отработавших целый месяц на тестах на коронавирус, в расчетных листках была графа «за COVID» - одному человеку доплатили 900 рублей, другому — 1800 рублей. Мы подняли шум. Тогда нам пообещали общее собрание 18 мая. Но на этом собрании никакой конкретики не дали: мол, подождите, пока ничего не понятно, мы тут сами сидим, считаем целыми днями, давайте пока вот так, а потом мы, может быть, вам еще что-то выплатим. Прошло 10 дней, но выплат не было».

Тогда Загородних и ее коллеги стали искать правды. Для начала — разместили жалобу на портале «Госуслуги». «Оттуда её просто спустили нашему руководству, - говорит врач. - И руководство отчиталось, что нам все выплачено в полном объеме. На выходных я созвонилась с коллегами, предложила написать обращение депутату и практически все согласились со мной. К обращению мы приложили копии наших дополнительных соглашений и расчетных листков».



Обращение с подписями десяти стоматологов из 38-й поликлиники поучил глава фракции «Яблоко» в петербургском парламенте Борис Вишневский. Он направил депутатский запрос на имя губернатора с просьбой разобраться в ситуации.

«Меня перевели на работу с документами. 26 мая на совещании руководства поликлиники было заявлено, что нас, чтобы мы не сильно выступали, хотят отправить домой на две трети оклада, - говорит Екатерина Загородних. - На следующий день после того, как наше обращение попало в новости, ко мне на работе подошли менеджер по экономическому развитию и начальник отдела кадров. Они сказали, что будут следить, во сколько те, кто жаловался, приходят на работу и во сколько уходят, чтобы все было четко по табелю. Что нами недовольны и что за нами теперь будет особый контроль».

«Их претензии абсолютно несправедливы, - сообщил главврач поликлиники №38 Сергей Уваров в ответ на звонок «Фонтанки». - Их жалобы действительности не соответствуют. Мы обязательно подготовим опровержение».



Опровержение появилось в эфире телеканала «Санкт-Петербург». «В поликлинике трудится 251 человек. И 92 человека задействованы непосредственно в работе с новой коронавирусной инфекцией, - рассказал Уваров. - За время работы всем врачам, включая врачей скорой помощи, было сделано выплат на сумму около 7 миллионов рублей. На базе поликлиники номер 38 выстроена работа по забору анализов у населения по коронавирусу. Взятие мазков происходит на дому или в отдельно корпусе поликлиники с раздельным входом и разделением потока обратившихся. Всего на базе поликлиники сделано 3729 тестов. Под наблюдением находится 178 пациентов». В самом конце Уваров прокомментировал непосредственно ситуацию с жалобами стоматологов: «Возможно, люди не совсем поняли свои квитки. Что те суммы, которые в них прописаны, соответствуют тем выплатам, которые они должны получить. С ними неоднократно проводились встречи и беседы и я надеюсь, что на все вопросы они получили ответы».

Однако Екатерина Загородних так не считает. «Люди, которые ходили брать мазки месяц, я считаю, должны получить, как положено по федеральным путинским выплатам в полном объеме, - говорит она. - Врачам — 80 тысяч, а медсестрам — 50. То, что нам недоплатили — это точно. Речь идет о нашем здоровье. И мы знаем, что выплаты нам положены, но куда-то они делись. Потому что в расчетках даже нет этой «коронавирусной» графы».



8 апреля Владимир Путин перед видеоселекторным совещанием с губернаторами регионов и полпредами заявил, что на ближайшие 3 месяца необходимо установить «спецвыплаты медикам, которые непосредственно работают с заболевшими коронавирусом». Врачам – 80 тысяч рублей в месяц, медсестрам – 50 тысяч рублей, младшему медперсоналу – 25 тысяч рублей в месяц. Но в постановлениях правительства РФ № 415 и №484, которые регулируют стимулирующие выплаты для медиков, действительно, нет ни слова о стоматологах из поликлиники, которых отправляют брать мазки на коронавирус. 16 мая глава Минздрава России Михаил Мурашко, разъясняя, как нужно начислять выплаты медикам, напомнил, по 80 и 50 тысяч рублей в месяц должны получать врачи и медсестры, которые работают с заболевшими коронавирусом в стационарах. Врачам скорой помощи положено 50 тысяч рублей в месяц, а фельдшерам, медсестрам и водителям экипажей скорой помощи — 25 тысяч рублей. О стоматологах и поликлиниках — ни слова.

«В постановлениях правительства РФ №415 и №484, действительно, говорится об оказании помощи в стационарных условиях, а не в поликлиниках, - говорит Борис Вишневский. - Но, если следовать букве этих документов, то там упоминается медицинский персонал, который помогает оказывать помощь пациентам с коронавирусом или с подозрением на коронавирус, или создает условия для оказания такой помощи. И стоматологи из 38-й поликлиники, которых перепрофилировали на забор анализов на COVID-19, могут рассматриваться, как такой персонал. Тем, что они выявляют вирус, они создают условия для дальнейшего оказания помощи пациентам с выявленным коронавирусом в стационаре. А если подходить к духу документа, то эти стимулирующие выплаты — вознаграждение не за квалификацию, а за риск. В чем разница между медсестрой, которая берет мазок в больнице, и этими стоматологами, которые делают то же самое в поликлинике или на дому? Нет систем, которые не ошибаются. Но эффективность системы определяется реакцией на ошибку и способностью ее исправлять. Нормальной была бы реакция, при которой им бы сказали, что недоразумение будет исправлено и они получат свои деньги. А в поликлинике продемонстрировали реакцию из советских времен».



Венера Галеева

«Фонтанка.ру»

