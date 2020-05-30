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30.05.2020 15:47
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Добровольцы на испытания российской вакцины от COVID-19 набраны. Тесты начнутся через две недели

Минздрав набрал необходимое число добровольцев для испытаний вакцины от коронавируса. С их помощью она может быть готова в конце лета.

Об этом 30 мая сообщил министр здравоохранение Михаил Мурашко на встрече с волонтерами-медиками. По его словам, клинические исследования планируется начать уже через две недели. Первые образцы вакцины могут появиться в августе — сентябре, а дальше планируется «отрабатывать в системе фармаконадзора и наблюдения».

Ранее в ВОЗ заявили о 124 перспективных разработках, восемь из которых российские. Один из вариантов, сообщил гендиректор центра «Вектор» Ринат Максютов, планируется создать в виде капель в нос.

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Комментарии (5)

ussr_forever
надеюсь они завещание приготовили...
Brit
Вакцину от Эболы западный мир создавал пять лет. А тут три месяца-и готово, только осталось на лабораторных сусликах шлифануть.
То ли вакцина уже была (из той же лаборатории, откуда сам вирус), то ли очередной Арбидол.
Cashmare
Внимание, вопрос: в статистику за какой месяц попадут эти добровольцы?
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