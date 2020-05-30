Добровольцы на испытания российской вакцины от COVID-19 набраны. Тесты начнутся через две недели

Минздрав набрал необходимое число добровольцев для испытаний вакцины от коронавируса. С их помощью она может быть готова в конце лета.



Об этом 30 мая сообщил министр здравоохранение Михаил Мурашко на встрече с волонтерами-медиками. По его словам, клинические исследования планируется начать уже через две недели. Первые образцы вакцины могут появиться в августе — сентябре, а дальше планируется «отрабатывать в системе фармаконадзора и наблюдения».



Ранее в ВОЗ заявили о 124 перспективных разработках, восемь из которых российские. Один из вариантов, сообщил гендиректор центра «Вектор» Ринат Максютов, планируется создать в виде капель в нос.

