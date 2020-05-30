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30.05.2020 12:35
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Роспотребнадзор рассчитывает получить вакцину до второй волны COVID-19. Одну из них можно будет закапать в нос

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что рассчитывает на разработку вакцины от COVID-19 до его нового прихода. В центре «Вектор» провели успешные испытания на животных.

«Мы очень надеемся, что получим ее вовремя - до второй волны», - говорит 30 мая Попова в интервью для проекта «Россия1» «Опасный вирус – Вакцина». Вероятно, эта волна может прийти с обычным сезонным гриппом, то есть осенью.

Кроме того, директор государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов заявил, что разработал вакцину, которую можно будет закапать в нос. «Вакцины отличаются не только по своему функциональному началу, но и по способу и схеме иммунизации, - цитирует Максютова ТАСС. - Так, один из наших препаратов, он не идет по классической схеме введения внутримышечного, а схема введения интерназальная, то есть, фактически, он просто закапывается в нос. Запущено полномасштабное доклиническое исследование данных препаратов как в части эффективности, так и безвредности».

Накануне стало известно, что специалисты Санкт-Петербургского НИИ вакцин и сывороток в июне готовы приступить к доклиническим испытаниям разрабатываемой вакцины против COVID-19. В список ВОЗ из 124 вакцин против нового коронавируса вошли 8 российских. О том, как в мире ищут вакцину против коронавируса - читайте в материале «Фонтанки».

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Комментарии (2)

Mimic
... а другую - в глаз. Для надежности.
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