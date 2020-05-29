Трамп отменил "исключительный режим преференций" для Гонконга

29 мая лидер США объявил о том, что начнет работу по отмене американских преференций для Гонконга из-за ранее принятого в Китае закона о национальной безопасности, передает CNBC.

«Мое сегодняшнее заявление повлияет на весь спектр соглашений, которые мы имеем с Гонконгом, от нашего договора о выдаче до наших экспортных мер контроля и технологий», - сказал Трамп.



«Я даю указание своей администрации начать процесс устранения политических исключений, которые предоставляют Гонконгу особый режим», – сказал Трамп.

