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29.05.2020 23:26
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Трамп отменил "исключительный режим преференций" для Гонконга

29 мая лидер США объявил о том, что начнет работу по отмене американских преференций для Гонконга из-за ранее принятого в Китае закона о национальной безопасности, передает CNBC.

«Мое сегодняшнее заявление повлияет на весь спектр соглашений, которые мы имеем с Гонконгом, от нашего договора о выдаче до наших экспортных мер контроля и технологий», - сказал Трамп.

«Я даю указание своей администрации начать процесс устранения политических исключений, которые предоставляют Гонконгу особый режим», – сказал Трамп.

Накануне в Китае был принят закон о национальной безопасности Гонконга, который призван усилить контроль за регионом со стороны материковой части страны. Он изменит мини-конституцию Гонконга, требуя, чтобы территория города для обеспечения выполнения мер безопасности находилась под постоянным контроля комитетом Всекитайского собрания народных представителей.

Госсекретарь США Майкл Помпео затем осудил это решение.

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Комментарии (1)

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