Трамп отменил "исключительный режим преференций" для Гонконга

29 мая лидер США объявил о том, что начнет работу по отмене американских преференций для Гонконга из-за ранее принятого в Китае закона о национальной безопасности, передает CNBC.
«Мое сегодняшнее заявление повлияет на весь спектр соглашений, которые мы имеем с Гонконгом, от нашего договора о выдаче до наших экспортных мер контроля и технологий», - сказал Трамп.
«Я даю указание своей администрации начать процесс устранения политических исключений, которые предоставляют Гонконгу особый режим», – сказал Трамп.
Накануне в Китае был принят закон о национальной безопасности Гонконга, который призван усилить контроль за регионом со стороны материковой части страны. Он изменит мини-конституцию Гонконга, требуя, чтобы территория города для обеспечения выполнения мер безопасности находилась под постоянным контроля комитетом Всекитайского собрания народных представителей.
Госсекретарь США Майкл Помпео затем осудил это решение.