Госсеретарь США заявил о прекращении автономии Гонконга

Госсекретарь США Майк Помпео заявил о прекращении автономии Гонконга от Китая.
«Сегодня я уведомил конгресс, что Гонконг больше не автономен от Китая, учитывая ситуацию на месте. США поддерживают народ Гонконга», – написал Помпео в своем Twitter 27 мая.
Today, I reported to Congress that Hong Kong is no longer autonomous from China, given facts on the ground. The United States stands with the people of Hong Kong.— Secretary Pompeo (@SecPompeo) May 27, 2020
Заявление по этому поводу уже опубликовано на сайте Госдепартамента США.
«На прошлой неделе Народный конгресс Китайской Народной Республики (КНР) объявил о своем намерении в одностороннем порядке навязать Гонконгу законодательство о национальной безопасности. Пагубное решение Пекина является лишь последним в серии действий, которые фундаментально подрывают автономию и свободы Гонконга, а также обещания Китая народу Гонконга в соответствии с Китайско-британской совместной декларацией», — говорится в сообщении.
Ранее в Гонконге начались акции протеста из-за законопроекта о национальной безопасности, который находится на рассмотрении в китайском парламенте, передавало издание South China Morning Post. По его информации, документ предусматривает запрет на любые виды подстрекательства, направленные на свержение центрального правительства, а также терроризм и вмешательство извне. Как сообщает BBC, в случае принятия закона, Китай закрепит свое право применять национальное законодательство на территории Гонконга.