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27.05.2020 22:00
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Госсеретарь США заявил о прекращении автономии Гонконга

Госсекретарь США Майк Помпео заявил о прекращении автономии Гонконга от Китая.

«Сегодня я уведомил конгресс, что Гонконг больше не автономен от Китая, учитывая ситуацию на месте. США поддерживают народ Гонконга», – написал Помпео в своем Twitter 27 мая.

Заявление по этому поводу уже опубликовано на сайте Госдепартамента США.

«На прошлой неделе Народный конгресс Китайской Народной Республики (КНР) объявил о своем намерении в одностороннем порядке навязать Гонконгу законодательство о национальной безопасности. Пагубное решение Пекина является лишь последним в серии действий, которые фундаментально подрывают автономию и свободы Гонконга, а также обещания Китая народу Гонконга в соответствии с Китайско-британской совместной декларацией», — говорится в сообщении.

Ранее в Гонконге начались акции протеста из-за законопроекта о национальной безопасности, который находится на рассмотрении в китайском парламенте, передавало издание South China Morning Post. По его информации, документ предусматривает запрет на любые виды подстрекательства, направленные на свержение центрального правительства, а также терроризм и вмешательство извне. Как сообщает BBC, в случае принятия закона, Китай закрепит свое право применять национальное законодательство на территории Гонконга.

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Комментарии (7)

Nationalverrater_2
Обломятся краснозадые со своим рабским бараком. Свободных людей в стойло не затолкать. God bless USA!
Pilat
А....это разве не вмешательство в дела суверенного государства?
Не попытка смены власти?
Нет?
А...как я забыл, вмешательство ведь по версии госдепа происходит через фейсбук и тривитер!
А тут обошлос без этого.
Мужской Взгляд
Пусть заявляют. На большее они не способны.
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