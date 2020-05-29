«Яблоко» отчиталось сборе более чем 2 млн на защиту для врачей, «Единая Россия» - о пяти. Генконсульство Израиля поможет госпиталю-соседу
Петербургское отделение партии «Яблоко» собрало и отчиталось о закупках средств защиты для медиков на сумму более 2 млн рублей, городские «единороссы» - о 5 млн, но им только предстоят закупки. Генконсульство Израиля 1 июня передаст обеззараживатели воздуха соседям из Госпиталя ветеранов войн.
Как рассказал «Фонтанке» лидер «яблочной» фракции в петербургском парламенте Борис Вишневский 29 мая, с начала пандемии отделение фракции собрало на закупки средств индивидуальной защиты для медиков более 2 млн рублей. Из последних закупок: 150 защитных комбинезонов, которые отправились в Покровскую, Мариинскую, Психиатрическую больницу им. св. Николая Чудотворца и в ПНИ № 10. Кроме того, СИЗ передали в ПНИ №3. Еще 10 тысяч защитных масок доставили в ПНИ №10, ПНИ №3, СПбГМУ им. Павлова, НИИ Пульмонологии, Покровскую, Мариинскую и больницу им. св. Николая Чудотворца. Полные отчеты о тратах депутат регулярно выкладывает на своей странице в Facebook.
Городское отделение «Единой России» 29 мая отчиталось, что собрали более 5 млн рублей членских взносов. На них партия власти обещает закупить СИЗ для Первого медицинского университета имени академика И. П. Павлова, Национального медицинского исследовательского центра имени В. А. Алмазова, Городской многопрофильной больницы №2, больницы Святого Георгия.
В понедельник, 1 июня, 5 медицинских обеззараживателей воздуха госпиталю Ветеранов войн передаст генеральное консульство Израиля, которое расположено в нескольких сотнях метров от медучреждения. «Данная акция согласована с комитетом внешних связей правительства Санкт-Петербурга. Мы благодарны сотрудникам комитета за готовность быть всегда на связи, поддержку нашей инициативы и координацию логистики, несмотря на их большую занятость и непростые условия работы в эти дни», - прокомментировали в генконсульстве.