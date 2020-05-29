«Яблоко» отчиталось сборе более чем 2 млн на защиту для врачей, «Единая Россия» - о пяти. Генконсульство Израиля поможет госпиталю-соседу

Петербургское отделение партии «Яблоко» собрало и отчиталось о закупках средств защиты для медиков на сумму более 2 млн рублей, городские «единороссы» - о 5 млн, но им только предстоят закупки. Генконсульство Израиля 1 июня передаст обеззараживатели воздуха соседям из Госпиталя ветеранов войн.



Как рассказал «Фонтанке» лидер «яблочной» фракции в петербургском парламенте Борис Вишневский 29 мая, с начала пандемии отделение фракции собрало на закупки средств индивидуальной защиты для медиков более 2 млн рублей. Из последних закупок: 150 защитных комбинезонов, которые отправились в Покровскую, Мариинскую, Психиатрическую больницу им. св. Николая Чудотворца и в ПНИ № 10. Кроме того, СИЗ передали в ПНИ №3. Еще 10 тысяч защитных масок доставили в ПНИ №10, ПНИ №3, СПбГМУ им. Павлова, НИИ Пульмонологии, Покровскую, Мариинскую и больницу им. св. Николая Чудотворца. Полные отчеты о тратах депутат регулярно выкладывает на своей странице в Facebook.