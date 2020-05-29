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29.05.2020 17:09
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На Гагарина дважды за 12 часов горела квартира госслужащей. Оба раза жильца на месте не было

Спасатели тушили одну и ту же квартиру в Московском районе Петербурга с разницей ровно в 12 часов. Жилище захламлено, а хозяин пожарных не дождался.

Как сообщает пресс-служба регионального управления МЧС, первый вызов на Гагарина, 25, поступил в 19.44 28 мая. Горела двухкомнатная квартира на восьмом этаже, площадь пожара составила 12 квадратных метров. Спасатели справились с возгоранием к половине девятого вечера.

Ровно через 12 часов, в 07.45, в дежурную часть вновь поступил вызов на тот же адрес — оказалось, что горит на том же восьмом этаже, в той же квартире. На этот раз огонь из комнаты добрался до коридора и занял площадь в 26 квадратных метров. Справились с возгоранием спасатели за 20 минут.

автор фото читательница «Фонтанки» Ольга
автор фото читательница «Фонтанки» Ольга
автор фото читательница «Фонтанки» Ольга
автор фото читательница «Фонтанки» Ольга

Как пояснили корреспонденту нашего издания в управлении, квартира сильно захламлена — по словам соседей, там живет одинокий пожилой мужчина. Оба раза его на месте не было.

По информации «Фонтанки», принадлежит жилплощадь чиновнице, там же прописан ее пожилой супруг. От комментариев она отказалась.

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