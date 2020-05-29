Спасатели тушили одну и ту же квартиру в Московском районе Петербурга с разницей ровно в 12 часов. Жилище захламлено, а хозяин пожарных не дождался.

Как сообщает пресс-служба регионального управления МЧС, первый вызов на Гагарина, 25, поступил в 19.44 28 мая. Горела двухкомнатная квартира на восьмом этаже, площадь пожара составила 12 квадратных метров. Спасатели справились с возгоранием к половине девятого вечера.