Смольный закупает чашки-«тюльпаны» и блюдца Императорского завода с ручной росписью. И готов потратить на это 655 тысяч рублей
Смольный объявил закупку на расписанные вручную чайные и кофейные наборы, изготовленные на Императорском фарфоровом заводе. Всего на 236 пар — чашка и блюдце — городская администрация готова потратить почти 655 тысяч рублей. На закупку обратил внимание Штаб Навального в Петербурге. «Фонтанка» подсчитала, что по сравнению со стоимостью изделий, по которой их могут приобрести обычные покупатели, наценка составляет до 11,6%.
Из техзадания к закупке следует, что все закупаемые наборы состоят из чашки и блюдца и должны быть изготовлены на Императорском фарфоровом заводе с применением ручной росписи. Пить чай и кофе чиновники собираются исключительно из чашек формы «тюльпан».
Приобрести 50 чайных наборов с «кобальтовой сеткой» — рисунком авторства Анны Яцкевич —администрация готова по 3 768 рублей за комплект, еще столько же — с рисунком «вьюнок» авторства Нины Славиной — по 1864 рубля за штуку. Кроме того, закупают сотню кофейных пар с «кобальтовой сеткой» по 3210 рублей за штуку и 36 наборов с росписью «вьюнок» по 1451 рубля за пару.
В интернет-магазине самого Императорского фарфорового завода стоимость этих изделий дешевле. По подсчетам «Фонтанки», закупить чайные чашки с кобальтовой сеткой Смольный готов с небольшой наценкой — 2, 39%, а вот наценка на остальные изделия колеблется от 11,4 до 11,6%.