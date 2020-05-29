Смольный объявил закупку на расписанные вручную чайные и кофейные наборы, изготовленные на Императорском фарфоровом заводе. Всего на 236 пар — чашка и блюдце — городская администрация готова потратить почти 655 тысяч рублей. На закупку обратил внимание Штаб Навального в Петербурге. «Фонтанка» подсчитала, что по сравнению со стоимостью изделий, по которой их могут приобрести обычные покупатели, наценка составляет до 11,6%.

Из техзадания к закупке следует, что все закупаемые наборы состоят из чашки и блюдца и должны быть изготовлены на Императорском фарфоровом заводе с применением ручной росписи. Пить чай и кофе чиновники собираются исключительно из чашек формы «тюльпан».