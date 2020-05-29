В дом Божий теперь только в маске. Роспотребнадзор подготовил рекомендации для храмов во время пандемии

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека решила разрешить работу храмов, однако с соблюдением мер предосторожности.



«Открытие для прихожан храмов, мечетей, синагог и других культовых учреждений предлагается проводить в три этапа; одна из рекомендаций — ограничить число лиц, одновременно присутствующих в храме во время, когда там не проводятся богослужения», — сообщает 29 мая «Интерфакс» со ссылкой на распоряжение ведомства.

В Роспотребнадзоре требуют от посетителей храмов «обязательное ношение защитных масок», а священникам также рекомендовано использовать средства защиты во время таинства исповеди. Также предполагается, что будет соблюдаться требование «социального дистанцирования не менее 1,5 метра». Надзорное ведомство напоминает и о важности использования антисептиков при входе.