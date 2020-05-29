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29.05.2020 15:19
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В дом Божий теперь только в маске. Роспотребнадзор подготовил рекомендации для храмов во время пандемии

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека решила разрешить работу храмов, однако с соблюдением мер предосторожности.

«Открытие для прихожан храмов, мечетей, синагог и других культовых учреждений предлагается проводить в три этапа; одна из рекомендаций — ограничить число лиц, одновременно присутствующих в храме во время, когда там не проводятся богослужения», — сообщает 29 мая «Интерфакс» со ссылкой на распоряжение ведомства.

В Роспотребнадзоре требуют от посетителей храмов «обязательное ношение защитных масок», а священникам также рекомендовано использовать средства защиты во время таинства исповеди. Также предполагается, что будет соблюдаться требование «социального дистанцирования не менее 1,5 метра». Надзорное ведомство напоминает и о важности использования антисептиков при входе.

При этом Роспотребнадзор рекомендует ограничить посещение храмов для «лиц из группы риска, то есть тех, кому больше 65 лет, и тех, кто страдает хроническими заболеваниями».

Для возобновления работы храмов разработано 3 этапа снятия коронавирусных ограничений. На первом в помещениях площадью не более 400 квадратных метров рекомендуется совершать богослужения при норме не более одного человека на 4 квадратных метра, а в храмах большей площадью ограничение составляет 100 человек. На втором этапе ограничения по количеству сохраняются, а на третьем их полностью снимают.

Ранее Роспотребнадзор уже разработал рекомендации для кинотеатров, детского отдыха, бассейнов и фитнес-клубов, общественного транспорта и самолётов с аэропортами.

За событиями пандемии в Петербурге, России и мире «Фонтанка» следит в онлайн-трансляции.

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Комментарии (2)

Barmaley_5e4d0211d3423
Странные рекомендации.
Кроме соблюдения дистанции ещё и бриться всем священникам?
Борода и усы резко снижают эффективность масок и респираторов.
ussr_forever
мне одному интересно, как будет соблюдаться рекомендованная дистанция в 1.5 метра во время таинства исповеди? чиновники это себе как представляют? сами-то давно внутри церквей-то бывали, чтобы такой бред писать? я не в плане религии, я в плане того, как это проводится и где.... хоть бы изучили этот вопрос, прежде чем писать.... священники с бородой в маске и перчатках с кадилом - это тоже что-то несуразное...
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