В дом Божий теперь только в маске. Роспотребнадзор подготовил рекомендации для храмов во время пандемии
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека решила разрешить работу храмов, однако с соблюдением мер предосторожности.
«Открытие для прихожан храмов, мечетей, синагог и других культовых учреждений предлагается проводить в три этапа; одна из рекомендаций — ограничить число лиц, одновременно присутствующих в храме во время, когда там не проводятся богослужения», — сообщает 29 мая «Интерфакс» со ссылкой на распоряжение ведомства.
В Роспотребнадзоре требуют от посетителей храмов «обязательное ношение защитных масок», а священникам также рекомендовано использовать средства защиты во время таинства исповеди. Также предполагается, что будет соблюдаться требование «социального дистанцирования не менее 1,5 метра». Надзорное ведомство напоминает и о важности использования антисептиков при входе.
При этом Роспотребнадзор рекомендует ограничить посещение храмов для «лиц из группы риска, то есть тех, кому больше 65 лет, и тех, кто страдает хроническими заболеваниями».
Для возобновления работы храмов разработано 3 этапа снятия коронавирусных ограничений. На первом в помещениях площадью не более 400 квадратных метров рекомендуется совершать богослужения при норме не более одного человека на 4 квадратных метра, а в храмах большей площадью ограничение составляет 100 человек. На втором этапе ограничения по количеству сохраняются, а на третьем их полностью снимают.
Ранее Роспотребнадзор уже разработал рекомендации для кинотеатров, детского отдыха, бассейнов и фитнес-клубов, общественного транспорта и самолётов с аэропортами.
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