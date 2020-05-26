Минтранс рассказал, как общественный транспорт будет выходить из эпидемии. На первом этапе в автобусе нельзя будет сидеть рядом

Министерство транспорта разработало методические рекомендации для общественного транспорта в условиях эпидемии и выхода из нее. Переключать с одного режима на другой будут региональные власти по согласованию с санитарными врачами.

Документ опубликован на сайте Минтранса 26 мая. По сообщению министерства, он согласован с Роспотребнадзором. Как говорится в рекомендациях, они различаются для трех режимов: ограничений, связанных с распространением инфекции, режима повышенной готовности (то есть стабилизации) и штатного.

В частности, для наземного транспорта на остановках и автостанциях мероприятия в режиме ограничений выглядят так: профилактическая дезинфекция воздуха, поверхностей и вентиляции утром и вечером; протирка поручней и окон билетных касс раз в 2 часа; минимизация продажи билетов за наличные; размещение кожных антисептиков и социальной разметки; использование персоналом СИЗ со сменой маски раз в 2–3 часа; использование СИЗ пассажирами; термометрия пассажиров; продажа СИЗ в вендинговых аппаратах и билетных кассах; питание на автовокзалах только навынос. В режиме стабилизации дезинфекцию проводят уже раз в сутки, продажа СИЗ не регламентируется, а замер температуры происходит по инициативе пассажиров. В штатном режиме остается дезинфекция и протирка поручней, остальное не регламентируется. Примерно так же выглядят рекомендации для станций метро. Если говорить о передвижении, то в наземном транспорте на первом этапе требуются: дезинфекция два раза в сутки; социальное дистанцирование, в том числе запрет садиться на соседние места; минимизация наличных и отказ от продажи билетов в салоне; проветривание; использование СИЗ. В режиме стабилизации рассадка пассажиров не регламентируется. С полным перечнем можно ознакомиться в приложенном файле.