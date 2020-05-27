Роспотребнадзор дал рекомендации по детскому отдыху. Маленьким петербуржцам разрешат уехать не дальше Ленобласти

Роспотребнадзор утвердил рекомендации по работе организаций отдыха и оздоровления детей. Как сказано в опубликованном 27 мая документе, решение об открытии лагерей принимает региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Делать это рекомендуется на третьем этапе снятия ограничений.

Школьникам из городов федерального значения позволят уехать в лагеря соседнего региона.



«До снятия ограничительных мер в летнюю оздоровительную кампанию 2020 года отдых детей осуществляется в организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных в регионе их проживания. Организация отдыха детей, проживающих в городах федерального значения, осуществляется в субъектах РФ, граничащих с ними», - следует из рекомендаций. На практике это означает, что ребята из Москвы смогут отправиться в Подмосковье, из Петербурга - в Ленобласть, а из Севастополя - в Крым.