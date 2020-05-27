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27.05.2020 20:01
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Роспотребнадзор дал рекомендации по детскому отдыху. Маленьким петербуржцам разрешат уехать не дальше Ленобласти

Роспотребнадзор утвердил рекомендации по работе организаций отдыха и оздоровления детей. Как сказано в опубликованном 27 мая документе, решение об открытии лагерей принимает региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Делать это рекомендуется на третьем этапе снятия ограничений.

Школьникам из городов федерального значения позволят уехать в лагеря соседнего региона.

«До снятия ограничительных мер в летнюю оздоровительную кампанию 2020 года отдых детей осуществляется в организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных в регионе их проживания. Организация отдыха детей, проживающих в городах федерального значения, осуществляется в субъектах РФ, граничащих с ними», - следует из рекомендаций. На практике это означает, что ребята из Москвы смогут отправиться в Подмосковье, из Петербурга - в Ленобласть, а из Севастополя - в Крым.

После каждой смены лагеря должны проводить генеральную уборку, предусмотрена и ежедневная дезинфекция с проветриванием, в столовых нужно будет установить антисептики с дозаторами. Каждое утро детям и работникам будут измерять температуру бесконтактным методом - так называемый, «утренний фильтр» для проверки состояния. Персонал допустят к работе только при наличии отрицательного анализа на COVID-19 не старше 72 часов.

Группы будут в два раза меньше проектной мощности. Размещать детей предполагается с учётом социальной дистанции в два метра.

Доставлять отдыхающих будут по «зелёным коридорам» в аэропортах и вокзалах. Для детей из соцучреждений организуют отдельные смены.

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Комментарии (8)

Оксана Клименко
Раньше то никак сказать было нельзя, да? Люди оплатили путевки, самолёты, поезда. А теперь что, как получить сертификаты обратно? Твою раз, сил нет, какие бестолковые!!!!!!
Pilk
Когда детские сады откроют???
stroitel_5e4d0319956f3
А кто послушает и подчинится этому Роспотребнадзору и его рекомендациям? Пусть рекомендует Смольному бежать как можно дальше Ленобласти(((
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