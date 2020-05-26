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26.05.2020 18:08
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Перчатки, маски, предварительная запись и замеры температуры. Роспотребнадзор утвердил правила работы бассейнов и фитнес-клубов

Роспотребнадзор подготовил и утвердил рекомендации по работе фитнес-центров, спортзалов и бассейнов в послекоронавирусный период. Свободного входа для посетителей не будет, а сотрудников у дверей придётся встречать с термометрами.

Согласно документу, опубликованному на сайте ведомства 26 мая, принимать посетителей спортивные объекты смогут только по предварительной записи. Это задумано для контроля пропускной способности. Так, в зале на одного человека должно приходиться не менее 4 кв. м, а в бассейне — не менее 10 кв. м на дорожке. Для групповых занятий по аквааэробике позволено собираться вдвое кучнее.

Социальная дистанция не теряет актуальность, поэтому рекомендуется минимизировать контакты как сотрудников с посетителями, так и посетителей друг с другом. Для этого закроют часть кабинок в раздевалке и расставят тренажёры на положенные 1,5 метра.

Большая часть рекомендаций касается сотрудников. Ежедневно ещё на входе им предстоит проверка температуры и общего самочувствия, а потом ещё несколько в течение дня. Перчатки и обновляемые каждые 2–3 часа маски обязательны. Питание на рабочем месте запрещено. Для обедов персонала, согласно рекомендациям Роспотребнадзора, должна быть отведена комната с антисептиком. Средства для дезинфекции необходимо установить на входе, масками и перчатками запастись на пять дней.

Кафетерии для посетителей не откроют: из незапрещённого «перекуса» в списке только вода. Кроме того, предписано чаще проветривать, дважды (а в туалетах ещё чаще) в день проводить влажную уборку, а в конце каждой смены — полную дезинфекцию помещения. Про маски и перчатки для тренирующихся в документе ничего не сказано.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (15)

Nautis
Это пишут санитарные врачи!! По крайней мере так у них в дипломе написано....
Потом этих недоврачей нагрузили контролем за банками, полномочиями по защите прав потребителей и у них совсем съехала крыша! И так-то беда была с самоидентификацией: то ли ходить рестораны плющить и сумки набивать после каждого визита (знаете ли, бытие определяет сознание), то ли санитарить (пыль проверять платочком как Елена Летучая), то ли банки плющить...
А тут вирус! Инфекционистами они не являются от слова вообще, а понтов и самомнения как у всамделишных врачей.
Теперь все понятно? Представили себе санитарку, бабу Маню не с ведром и шваброй, а в кабинете и мундире? Что удивляться-то...
Αнатолий Κононов
да это бред сумасшедшего . либо все наплюют на их распоряжения, либо мы останемся без фитнес залов. у меня такое чувство что в Роспотребнадзоре засели внуки Троцкого
261214541
фитнес в масках... эти олигофрены совсем долбанулись?!
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