Кинотеатр больше не место для первого свидания. Роспотребнадзор вводит маски и социальную дистанцию при просмотре фильмов

Ведомство рекомендует уделить особое внимание дистанционным сервисам: например, покупке билетов бесконтактным способом, а продукцию кинозалов стоит теперь реализовывать через автоматы. В местах общего пользования должны быть установлены средства для дезинфекции. Роспотребнадзор требует обеспечить сотрудников кинотеатров средствами защиты, а также ограничить контакты между ними.

«Соблюдение всех мер предосторожности при посещении кинотеатров позволит минимизировать риск заражения новой коронавирусной инфекцией и сохранить здоровье сотрудников и посетителей», — сообщается 28 мая на сайте Роспотребнадзора.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека совместно с Минкультом подготовила правила, которыми должны руководствоваться кинотеатры в эпоху пандемии.

Во время нахождения в кинотеатре и рассадки зрителей в зале рекомендуется соблюдать социальную дистанцию «не менее одного метра». При этом это ограничение не распространяется на «кинозрителей, являющихся членами одной семьи или проживающих вместе».



Интервалы между сеансами сделают 30 минут, чтобы провести «проветривание и уборку».

