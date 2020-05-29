После введения режима самоизоляции в Петербурге самым ценным активом стали балконы и лоджии. Это место для завтраков и ужинов, дополнительное личное пространство, где можно работать, учиться, спать. И иногда даже что-то выращивать.



Некоторые давно заваленные хламом квадратные метры стремительно очистились от хлама. «Фонтанка» попросила петербуржцев присылать фото своих балконов и лоджий и рассказать, как они проводят время на них и почему им там нравится.

Читательница Юлия Василькова рассказала, что у неё на балконе не так уж много места. И с трудом хватает даже для её увлечения — кактусов. У неё их десятки, и они очень красиво цветут. А читательница Наталья Хомутинникова рассказала, что отдыхает с семьей на уютном балконе со столиком и подушками, а еще выращивает там помидоры.