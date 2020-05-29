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29.05.2020 13:05
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Петербуржцы показали балконы, на которые переехали на самоизоляции: там кактусы, подушки и целый автодром

После введения режима самоизоляции в Петербурге самым ценным активом стали балконы и лоджии. Это место для завтраков и ужинов, дополнительное личное пространство, где можно работать, учиться, спать. И иногда даже что-то выращивать.

Некоторые давно заваленные хламом квадратные метры стремительно очистились от хлама. «Фонтанка» попросила петербуржцев присылать фото своих балконов и лоджий и рассказать, как они проводят время на них и почему им там нравится.

Читательница Юлия Василькова рассказала, что у неё на балконе не так уж много места. И с трудом хватает даже для её увлечения — кактусов. У неё их десятки, и они очень красиво цветут. А читательница Наталья Хомутинникова рассказала, что отдыхает с семьей на уютном балконе со столиком и подушками, а еще выращивает там помидоры.

Ольга Щедрина рассказала, что балкон теперь, когда потеплело, стал и местом для игр ребенка и для проб в выращивании зелени. «Так как всю вторую половину дня там солнце, то можно в открытом окне и позагорать. Про сушку белья, складирование вещей я уже и не говорю», — пояснила она. А у читательницы «Фонтанки» Анисы на балконе у ребенка настоящий автодром.

автор фото читательница «Фонтанки» Аниса
автор фото читательница «Фонтанки» Аниса
автор фото читательница «Фонтанки» Виктория
автор фото читательница «Фонтанки» Виктория
автор фото читательница «Фонтанки» Елена
автор фото читательница «Фонтанки» Елена
автор фото читательница «Фонтанки» Наталья
автор фото читательница «Фонтанки» Наталья
автор фото читательница «Фонтанки» Наталья
автор фото читательница «Фонтанки» Наталья
автор фото читательница «Фонтанки» Ольга
автор фото читательница «Фонтанки» Ольга
автор фото читатель «Фонтанки» Сергей
автор фото читатель «Фонтанки» Сергей
автор фото читательница «Фонтанки» Юлия
автор фото читательница «Фонтанки» Юлия
автор фото читательница «Фонтанки» Юлия
автор фото читательница «Фонтанки» Юлия
автор фото читательница «Фонтанки» Юлия
автор фото читательница «Фонтанки» Юлия
автор фото читательница «Фонтанки» Юлия
автор фото читательница «Фонтанки» Юлия

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Комментарии (4)

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hal9000
я воопче щитаю что за загаженные балконы надо штрафовать..зачем покупаете квартиру с балконом если он ненужен..есть квартиры без балконов..яб как сталин буржуазию расстрливал бы за гадюшники на балконах..у некоторых дочего запущено что там деревья растут..народ уже обленился что опу не оторвать от монитора элементарно порядок навести на балконе
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