Петербуржцы показали балконы, на которые переехали на самоизоляции: там кактусы, подушки и целый автодром
После введения режима самоизоляции в Петербурге самым ценным активом стали балконы и лоджии. Это место для завтраков и ужинов, дополнительное личное пространство, где можно работать, учиться, спать. И иногда даже что-то выращивать.
Некоторые давно заваленные хламом квадратные метры стремительно очистились от хлама. «Фонтанка» попросила петербуржцев присылать фото своих балконов и лоджий и рассказать, как они проводят время на них и почему им там нравится.
Читательница Юлия Василькова рассказала, что у неё на балконе не так уж много места. И с трудом хватает даже для её увлечения — кактусов. У неё их десятки, и они очень красиво цветут. А читательница Наталья Хомутинникова рассказала, что отдыхает с семьей на уютном балконе со столиком и подушками, а еще выращивает там помидоры.
Ольга Щедрина рассказала, что балкон теперь, когда потеплело, стал и местом для игр ребенка и для проб в выращивании зелени. «Так как всю вторую половину дня там солнце, то можно в открытом окне и позагорать. Про сушку белья, складирование вещей я уже и не говорю», — пояснила она. А у читательницы «Фонтанки» Анисы на балконе у ребенка настоящий автодром.