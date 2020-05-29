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29.05.2020 11:52
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Можно не закусывать. В Роскачестве рассказали о самом калорийном алкоголе

В Роскачестве 29 мая рассказали о калорийности алкогольных напитков. Так, практически безопасным для фигуры является слабоалкогольное пиво. Тем не менее злоупотреблять им не стоит.

«В зависимости от сорта пива его калорийность составляет 42–74 ккал/100 граммов. Также невысокой калорийностью обладает сухое вино — около 64 ккал/100 граммов. Полусухое вино более калорийно — 78 ккал/100 граммов, полусладкое вино — 88 ккал/100 граммов, сладкое вино — 100 ккал/100 граммов», — говорится в сообщении.

Лишние килограммы помогут набрать сладкие ликёры, виски, водка и коньяк.

«На праздничном мероприятии с алкоголем, если вы решили немного выпить, но так, чтобы не навредить фигуре, лучше отдавать предпочтение сухому вину. И желательно ограничиться одним бокалом», — рекомендовали в Роскачестве.

В ведомстве отметили, что алкоголь значительно замедляет процесс похудения, а иногда способствует набору массы. Но бокал 125 мл сухого вина раз в две недели на вес не повлияет.

В Роспотребнадзоре на днях развенчали миф о том, что алкоголь якобы помогает защититься от коронавируса.

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Комментарии (12)

AGP
И вообще, один бокал сухого раз в две недели для сохранения фигуры--Роскачество не у Малышевой консультировалось?
GermanIvanov
То- то все алкоголики сплошные толстяки...
an_observer
Вот только среди итальянцев и французов, которые вино хлещут как воду, жирных не очень много. Так что не надо тут сказки рассказывать. Важно что ты ешь
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