Можно не закусывать. В Роскачестве рассказали о самом калорийном алкоголе

«В зависимости от сорта пива его калорийность составляет 42–74 ккал/100 граммов. Также невысокой калорийностью обладает сухое вино — около 64 ккал/100 граммов. Полусухое вино более калорийно — 78 ккал/100 граммов, полусладкое вино — 88 ккал/100 граммов, сладкое вино — 100 ккал/100 граммов», — говорится в сообщении .

В Роскачестве 29 мая рассказали о калорийности алкогольных напитков. Так, практически безопасным для фигуры является слабоалкогольное пиво. Тем не менее злоупотреблять им не стоит.

Лишние килограммы помогут набрать сладкие ликёры, виски, водка и коньяк.



«На праздничном мероприятии с алкоголем, если вы решили немного выпить, но так, чтобы не навредить фигуре, лучше отдавать предпочтение сухому вину. И желательно ограничиться одним бокалом», — рекомендовали в Роскачестве.



В ведомстве отметили, что алкоголь значительно замедляет процесс похудения, а иногда способствует набору массы. Но бокал 125 мл сухого вина раз в две недели на вес не повлияет.



В Роспотребнадзоре на днях развенчали миф о том, что алкоголь якобы помогает защититься от коронавируса.

