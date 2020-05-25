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25.05.2020 08:02
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В Роспотребнадзоре рассказали про миф о том, что алкоголь помогает побороть коронавирус

Алкоголь не защищает от коронавируса, а его употребление в период эпидемии подвергает здоровье большей опасности. Об этом говорится в сообщении Роспотребнадзора от 25 мая.

Ведомство отметило, что боязнь заболеть привела к возникновению мифа, что алкогольные напитки могут помочь убить коронавирус.

Алкоголь негативно влияет на иммунную систему организма и повышает риск развития неблагоприятных последствий для здоровья, отметили в Роспотребнадзоре. «Поэтому в условиях эпидемии необходимо сводить употребление спиртных напитков к минимуму. В ведомстве добавили, что злоупотребление алкогольными напитками приводит к развитию широкого спектра инфекционных и неинфекционных заболеваний, нарушений психического здоровья», - рассказали в ведомстве.

По данным Всемирной организации здравоохранения, алкоголь ежегодно приводит к смерти 3 млн человек во всем мире.

Ранее министрздравоохранения Михаил Мурашко рассказал, что во время самоизоляции употребление алкоголя в российских регионах выросло на 2-3 процента, а также увеличилось число смертей, вызванных последствиями употребления спиртных напитков.

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Комментарии (6)

Slavik191079
Роспотребнадзор это сам сплошной миф.Посадили в обсерватор,ничего толком не разъяснили,а теперь когда звонишь по их телефонам только посылают позвонить туда,оттуда сюда,а по итогу звонишь на телефон,на который никто не отвечает.И все.Звоните в роспотребнадзор.
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hal9000
Пусть они мифы рассказывают своей бабушке..алкоголь разный бывает..вот например водка уже научно доказано что она стимулирует имунную систему..конечно про сверх дозы речи не идет..!
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