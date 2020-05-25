В Роспотребнадзоре рассказали про миф о том, что алкоголь помогает побороть коронавирус

Алкоголь не защищает от коронавируса, а его употребление в период эпидемии подвергает здоровье большей опасности. Об этом говорится в сообщении Роспотребнадзора от 25 мая.



Ведомство отметило, что боязнь заболеть привела к возникновению мифа, что алкогольные напитки могут помочь убить коронавирус.



Алкоголь негативно влияет на иммунную систему организма и повышает риск развития неблагоприятных последствий для здоровья, отметили в Роспотребнадзоре. «Поэтому в условиях эпидемии необходимо сводить употребление спиртных напитков к минимуму. В ведомстве добавили, что злоупотребление алкогольными напитками приводит к развитию широкого спектра инфекционных и неинфекционных заболеваний, нарушений психического здоровья», - рассказали в ведомстве.

