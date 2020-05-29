Утренний час пик в Петербурге сдвинулся, неловкий манипулятор на него не повлиял
Необычная картина пробок наблюдается сегодня, 29 мая, в Санкт-Петербурге. Утренний максимум, по данным «Яндекса», составил всего 2 балла против обычных 3. Зато после 10 часов загруженность улиц выросла до «тройки», хотя в это время дороги часто свободнее, чем в утренний час пик. После 11 пробки вернулись к 2 баллам.
Так бывает по пятницам: с утра пробок меньше обычного, зато потом становится плотнее, и вечерний час пик наступает раньше, чем в другие будние дни.
До сих пор затор сохраняется на Свердловской набережной из-за мелкой аварии. У дома 18 притёрлись «Опель» и «Форд», сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».
На очень загруженном перекрёстке Народной улицы и Дальневосточного проспекта около 6 утра случилось массовое ДТП — легковые машины столкнулись «паровозиком». «Там сбили кого-то. В 8:30 мужчина лежал, держался за голову, скорая стояла», — рассказывают в «ДТП и ЧП» про эту или уже следующую аварию. «С Дальневосточного в сторону Невы полный тупняк», — жаловались автомобилисты.
ДТП на Левашовском пробок не вызвало, да и вообще, на удивление, обошлось минимумом последствий. У дома 15 манипулятор снёс пару столбов с проводами, сообщают читатель «Фонтанки» и очевидец Игорь в «ДТП и ЧП». Судя по их фотографиям, припаркованные машины не задело.
Это второе ДТП со столбами в Петербурге за утро. В первом, на Парнасе, как уже писала «Фонтанка», погиб человек.