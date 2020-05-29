Необычная картина пробок наблюдается сегодня, 29 мая, в Санкт-Петербурге. Утренний максимум, по данным «Яндекса», составил всего 2 балла против обычных 3. Зато после 10 часов загруженность улиц выросла до «тройки», хотя в это время дороги часто свободнее, чем в утренний час пик. После 11 пробки вернулись к 2 баллам.

Так бывает по пятницам: с утра пробок меньше обычного, зато потом становится плотнее, и вечерний час пик наступает раньше, чем в другие будние дни.

До сих пор затор сохраняется на Свердловской набережной из-за мелкой аварии. У дома 18 притёрлись «Опель» и «Форд», сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».