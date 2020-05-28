Акция в поддержку журналиста Азара у Гостиного двора началась с задержаний
В Петербурге полиция задержала семь человек, которые вечером 28 мая стояли с плакатами в поддержку журналиста «Новой газеты» Ильи Азара, арестованного за аналогичное.
Как сообщает фотокорреспондент «Фонтанки», в начале восьмого часа вечера у станции метро «Гостиный двор» собралось более десяти участников акции и ещё столько же журналистов. Семь человек уже отправили в автозак. Один из них — активист движения «Весна» Илья Любимов, державший плакат с надписью «Одиночный пикет — не преступление».
Полицейские ссылаются на постановление Смольного о запрете массовых мероприятий и предупреждают, указывая на плакат, что пикет в период ограничений если не преступление, то правонарушение. Собравшихся просят разойтись хотя бы на расстояние социальной дистанции.
Одиночные пикеты также проходят в Москве. Там с плакатами в поддержку коллеги к зданию МВД на Петровке вышли журналисты. Задержаны главред «Медиазоны» Сергей Смирнов, а также корреспонденты «Эха Москвы» Татьяна Фельгенгауэр и Александр Плющев.
Акции спровоцировало задержание Ильи Азара, который стоял в пикете после ареста создателя паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова. Тверской райсуд назначил Азару 15 суток в спецприёмнике.