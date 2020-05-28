В Петербурге полиция задержала семь человек, которые вечером 28 мая стояли с плакатами в поддержку журналиста «Новой газеты» Ильи Азара, арестованного за аналогичное.



Как сообщает фотокорреспондент «Фонтанки», в начале восьмого часа вечера у станции метро «Гостиный двор» собралось более десяти участников акции и ещё столько же журналистов. Семь человек уже отправили в автозак. Один из них — активист движения «Весна» Илья Любимов, державший плакат с надписью «Одиночный пикет — не преступление».

