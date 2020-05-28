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28.05.2020 19:46
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Акция в поддержку журналиста Азара у Гостиного двора началась с задержаний

В Петербурге полиция задержала семь человек, которые вечером 28 мая стояли с плакатами в поддержку журналиста «Новой газеты» Ильи Азара, арестованного за аналогичное.

Как сообщает фотокорреспондент «Фонтанки», в начале восьмого часа вечера у станции метро «Гостиный двор» собралось более десяти участников акции и ещё столько же журналистов. Семь человек уже отправили в автозак. Один из них — активист движения «Весна» Илья Любимов, державший плакат с надписью «Одиночный пикет — не преступление».

Полицейские ссылаются на постановление Смольного о запрете массовых мероприятий и предупреждают, указывая на плакат, что пикет в период ограничений если не преступление, то правонарушение. Собравшихся просят разойтись хотя бы на расстояние социальной дистанции.

автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»

Одиночные пикеты также проходят в Москве. Там с плакатами в поддержку коллеги к зданию МВД на Петровке вышли журналисты. Задержаны главред «Медиазоны» Сергей Смирнов, а также корреспонденты «Эха Москвы» Татьяна Фельгенгауэр и Александр Плющев.

Акции спровоцировало задержание Ильи Азара, который стоял в пикете после ареста создателя паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова. Тверской райсуд назначил Азару 15 суток в спецприёмнике.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (10)

260571091
народ безмолвствует....
Макс Никольский
не устаю удивляться: кто все эти люди и чем живут?
kuk-vasyusha
Власть боится даже одиночных пикетов, это конечно треш))
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