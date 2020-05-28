Минздрав не подтвердил безопасность гидроксихлорохина, но лечить им коронавирус в России продолжат. ВОЗ против
В России не будут прислушиваться к ВОЗ и останавливать лечение коронавируса китайским противомалярийным препаратом с недоказанной эффективностью. Среди побочных эффектов кардиотоксичность и возможный психоз, но выбор лекарств скуден.
Как сообщает пресс-служба министерства 28 мая, решение Всемирной организации здравоохранения приостановить испытания гидроксихлорохина, чтобы уточнить, насколько он вреден больным коронавирусом, основано на доказанной кардиотоксичности препарата.
Лекарство способно вызвать нарушение ритма сердца, что может поставить под угрозу жизнь пациентов, у которых COVID-19 отягчён другими заболеваниями. В Минздраве не считают это критичным и, ссылаясь на «многочисленные зарубежные исследования и отечественный опыт», полагают, что можно назначать пациентам с риском аритмии более низкую дозу.
Мониторинг безопасности показал, что летальных исходов, связанных с нарушением ритма сердца, у коронавирусных больных на фоне приёма гидроксихлорохина не было. Эффективность и безопасность лекарства находятся на контроле у министерства, но подтверждений тому, что препарат не вредит здоровью, нет.
«В настоящее время в мире отсутствуют зарегистрированные противовирусные препараты, показанные к применению при инфекции вирусом SARS-COV2», — заявляют в пресс-службе, отмечая, что гидроксихлорохин хорошо зарекомендовал себя за десятилетия лечения малярии, ревматоидного артрита, системной красной волчанки.
ВОЗ поставила на паузу испытания гидроксихлорохина и хлорохина при лечении инфицированных коронавирусом 25 мая. После этого препарат запретили применять во Франции. Примеру последовали в Грузии, но уточнили, что побочных эффектов за время практики лечения медикаментом не зафиксировали, пишет ТАСС.
Зато их выявили в Испании, где у некоторых пациентов вскоре после начала терапии гидроксихлорохином в начальной дозе 800 мг проявились тяжёлые психоневрологические нарушения. Среди них психоз и суицидальные мысли. В качестве профилактики от коронавируса этот же препарат несколько недель принимал президент США Дональд Трамп.