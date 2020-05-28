Минздрав не подтвердил безопасность гидроксихлорохина, но лечить им коронавирус в России продолжат. ВОЗ против

В России не будут прислушиваться к ВОЗ и останавливать лечение коронавируса китайским противомалярийным препаратом с недоказанной эффективностью. Среди побочных эффектов кардиотоксичность и возможный психоз, но выбор лекарств скуден.



Как сообщает пресс-служба министерства 28 мая, решение Всемирной организации здравоохранения приостановить испытания гидроксихлорохина, чтобы уточнить, насколько он вреден больным коронавирусом, основано на доказанной кардиотоксичности препарата.



Лекарство способно вызвать нарушение ритма сердца, что может поставить под угрозу жизнь пациентов, у которых COVID-19 отягчён другими заболеваниями. В Минздраве не считают это критичным и, ссылаясь на «многочисленные зарубежные исследования и отечественный опыт», полагают, что можно назначать пациентам с риском аритмии более низкую дозу.

