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28.05.2020 17:07
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Россияне увязли в ипотеке: спрос превысил докризисные показатели

В мае 2020 года спрос на ипотеку на первичном рынке превысил уровень, достигнутый до начала пандемии. Как рассказал 28 мая руководитель аналитического центра ДОМ.РФ Михаил Гольдберг на видеоконференции, 80% заемщиков воспользовались льготной программой ипотеки под 6,5% годовых.

«Мы видим по нашему банку, что в мае количество заявок на новостройки превысило докризисный уровень. То есть если в январе-марте этого года ежемесячно в банке обрабатывали примерно 3–4 тыс. заявок на жилье в новостройках с ипотекой, то в мае их число выросло до 6 тысяч»,— отметил эксперт.

Льготную программу по ипотеке утвердили в апреле, тогда застройщики и банки прогнозировали рост спроса на 10–20%. Купить новостройку по льготной программе можно будет до 1 ноября.

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Комментарии (3)

Alisa.Zx
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Петр Петров
Автор намерено искажает, что бы привлечь деньги рекламодателей=застройщиков.
У населения нет покупательской способности!!!
Ван Тао
Ну да. Все строители воют, что спрос рухнул, а он оказывается растёт. По словам одной заинтересованной в росте компании. Верим, как не верить.
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