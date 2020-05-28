Россияне увязли в ипотеке: спрос превысил докризисные показатели

В мае 2020 года спрос на ипотеку на первичном рынке превысил уровень, достигнутый до начала пандемии. Как рассказал 28 мая руководитель аналитического центра ДОМ.РФ Михаил Гольдберг на видеоконференции, 80% заемщиков воспользовались льготной программой ипотеки под 6,5% годовых.



«Мы видим по нашему банку, что в мае количество заявок на новостройки превысило докризисный уровень. То есть если в январе-марте этого года ежемесячно в банке обрабатывали примерно 3–4 тыс. заявок на жилье в новостройках с ипотекой, то в мае их число выросло до 6 тысяч»,— отметил эксперт.

