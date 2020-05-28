В понедельник, 1 июня, температура воздуха во многих регионах России, по прогнозу синоптиков, опустится на 7–8 градусов.

Как сообщает 28 мая РИА Новости, по словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, на среднем уровне тропосферы, как ожидается, пройдёт гребень высокого давления, и по его восточной периферии на европейскую часть России опустится очень холодный воздух из Арктики.

«Изменчивость погоды впечатляет. До конца недели будет 20–23 градуса в центре Европейской России, но прямо с 1 июня опять понижение температуры», — отмечает Вильфанд. За один день похолодает до 12–15 градусов, и это продлится несколько дней.