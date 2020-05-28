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28.05.2020 16:38
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«Изменчивость погоды впечатляет». Вильфанд предупреждает о резком похолодании в первый день лета

В понедельник, 1 июня, температура воздуха во многих регионах России, по прогнозу синоптиков, опустится на 7–8 градусов.

Как сообщает 28 мая РИА Новости, по словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, на среднем уровне тропосферы, как ожидается, пройдёт гребень высокого давления, и по его восточной периферии на европейскую часть России опустится очень холодный воздух из Арктики.

«Изменчивость погоды впечатляет. До конца недели будет 20–23 градуса в центре Европейской России, но прямо с 1 июня опять понижение температуры», — отмечает Вильфанд. За один день похолодает до 12–15 градусов, и это продлится несколько дней.

В Красноярском крае и Иркутской области похолодает предположительно на 4–5 градусов, в Новосибирской и Омской областях — на 2 градуса. Тёплая погода сохранится только на Урале.

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Комментарии (1)

Агроном аэродрома
Этого вильфонда уже давно направить (в качестве усиления) в комитет экономического развития. Там тоже очень любят выдавать подобные прогнозы и не отвечать за базар.
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