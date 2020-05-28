«Фонтанка» провела онлайн круглый стол «Бизнес в маске. Как компании преодолевают последствия коронавируса»

Городской портал «Фонтанка.ру» провел третью встречу с петербургскими компаниями из серии «Бизнес в маске» в онлайн-формате.

Участники видеоконференции рассказали, какими мерами господдержки удалось воспользоваться предпринимателям, какие новые возможности открыл для себя бизнес в самоизоляции и можно ли говорить о том, что пик кризиса прошел. Также обсудили вопросы взаимодействия с монополистами и перспективами восстановления пострадавших отраслей.

В дискуссии приняли участие руководитель Управления Федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу Вадим Владимиров, генеральный директор СРО А «Объединение строителей СПб» Алексей Белоусов, заместитель генерального директора СК «ЛенРусСтрой» Максим Жабин, директор по развитию «Л1» Надежда Калашникова, генеральный директор ООО «СИТИ ТУР ПАСС» Виктор Куртышев и директор по развитию Magnifique Catering Group Семен Султанов.