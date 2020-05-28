В Минздраве назвали основные симптомы и возможные осложнения от коронавируса у беременных

Наблюдая более чем за сотней инфицированных пациенток, специалисты заключили, что чаще всего из симптомов COVID-19 у беременных встречаются лихорадка и кашель, чуть реже боль в мышцах, усталость, одышка и диарея. Из возможных осложнений: преждевременные роды (до 39%), задержка роста плода (10%), выкидыш (2%). Кроме того, среди заболевших отмечают повышенную частоту кесарева.

Самыми частыми симптомами коронавирусной инфекции у беременных являются лихорадка и кашель. Об этом говорится в обновлённой версии рекомендаций Минздрава, опубликованной 28 мая.

Также повышена вероятность госпитализации в отделения интенсивной терапии. Есть риск молниеносного течения коронавируса: от стабильного состояния до резкого ухудшения, вплоть до критического. Так, например, инфекция проявила себя у пациентки роддома №10 в Петербурге.



В Минздраве уточняют, что пока данные о большей подверженности беременных инфекции противоречивы. Передача вируса от матери ребёнку во время беременности и родов маловероятна.



«На сегодняшний день вирус не был обнаружен в образцах амниотической жидкости, плацент. Имеются единичные сообщения о выявлении вируса методом ПЦР в грудном молоке», — сказано в документе.



Случаи заражения только родившихся специалисты объясняют тем, что ребёнок подхватил болезнь уже контактно в первые часы жизни. При этом тестировать на COVID-19 рекомендовано всех новорождённых.



Беременным с лёгкой или бессимптомной формой коронавируса рекомендовано делать УЗИ каждые четыре недели, пациенткам с тяжёлыми формами болезни — ещё чаще.



Накануне в комитете здравоохранения Петербурга сообщили, что в Боткина 21 мая скончалась женщина с коронавирусом, которая поступила в больницу на поздних сроках беременности. Точная причина её смерти ещё не установлена.