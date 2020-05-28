Комиссия по анализу летальных исходов от гриппа и тяжелых форм других ОРВИ, в том числе COVID-19, подтвердила еще 9 смертельных случаев от новой коронавирусной инфекции в Петербурге.

Пациенты скончались в апреле — начале мая 2020 года.

Среди них — пять женщин от 61 года до 85 лет и четверо мужчин от 51 до 70 лет. Основным заболеванием, которое привело к смерти, признана двусторонняя пневмония, обусловленная новой коронавирусной инфекцией СOVID-19. Пациенты имели ряд хронических заболеваний, осложнивших течение основного заболевания — гипертоническую болезнь, сахарный диабет, пиелонефрит, атеросклероз сосудов и кардиосклероз, а также онкологические заболевания.