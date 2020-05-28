FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+16°C/Завтра: +18
71.06р77.91р
ВСЁ О КОРОНАВИРУСЕ. ОНЛАЙНПомощь для бизнеса и гражданКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19
28.05.2020 11:17
2
Печать

Коронавирус в Петербурге, стране и мире. Главное за 28 мая

В Петербурге число новых заболевших коронавирусом пока не снижается. За последние сутки в городе зафиксированы 383 новых случая. «Фонтанка» продолжает следить за главными новостями пандемии.

автор фото Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото читатель «Фонтанки» Кирилл
автор фото читатель «Фонтанки» Кирилл

Километровая очередь скопилась у предприятия, расположенного на проспекте Стачек, утром 28 мая. В соцсетях работники писали, что был сбой пропускной системы.

Фото очереди при входе на пропускной пункт Кировского завода появилось около 9 утра в паблике «ДТП и ЧП» в социальной сети «ВКонтакте». Сотрудники предприятия опаздывали на свои места и не всегда соблюдали социальную дистанцию.

В пресс-службе Кировского завода «Фонтанке» сообщили, что очередь возникла из-за поломки турникетов. «К сожалению, работники не соблюдали дистанцию, хотя все возможности для этого были», - отметили в пресс-службе.

Сейчас неисправность устранили, проходная работает в штатном режиме.

автор фото Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото читатель «Фонтанки» Кирилл
автор фото читатель «Фонтанки» Кирилл

Просто милый мальчик в маске, который ждёт родителей у входа в супермаркет.

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото читатель «Фонтанки» Кирилл
автор фото читатель «Фонтанки» Кирилл

Комиссия по анализу летальных исходов от гриппа и тяжелых форм других ОРВИ, в том числе COVID-19, подтвердила еще 9 смертельных случаев от новой коронавирусной инфекции в Петербурге. 

Пациенты скончались в апреле — начале мая 2020 года.

Среди них — пять женщин от 61 года до 85 лет и четверо мужчин от 51 до 70 лет. Основным заболеванием, которое привело к смерти, признана двусторонняя пневмония, обусловленная новой коронавирусной инфекцией СOVID-19. Пациенты имели ряд хронических заболеваний, осложнивших течение основного заболевания — гипертоническую болезнь, сахарный диабет, пиелонефрит, атеросклероз сосудов и кардиосклероз, а также онкологические заболевания.

автор фото Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото читатель «Фонтанки» Кирилл
автор фото читатель «Фонтанки» Кирилл

Индекс самоизоляции в Санкт-Петербурге пока снижается такими же темпами, как и накануне. Суточный индекс за вчерашний день также сохранил позиции. А вот активность горожан, оцениваемая «Яндексом» по другим критериям, растёт.

Утром 28 мая индекс был ниже только в 6 часов утра: 4,4 против вчерашних 4,3 балла. После он держится на вчерашнем уровне: к 9:50 — 2 балла, к 10:01 — 1,9 балла, к 10:10 — 1,8 балла. В списке 15 городов-миллионников за эти 20 минут Петербург опустился со второго на третье место.

автор фото Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото читатель «Фонтанки» Кирилл
автор фото читатель «Фонтанки» Кирилл

Читатель «Фонтанки» стал очевидцем того, как охрана (мужчина в белых брюках на фото) предотвратила попытку пациентов выбраться за ограду Покровской больницы, перепрофилированной под пациентов с коронавирусом.

По его словам, молодой человек и девушка сумели выбраться за ограду, где их настиг охранник.

Еще один мужчина пытался пролезть, но второй охранник его не пускал.

автор фото читатель «Фонтанки» Кирилл
автор фото читатель «Фонтанки» Кирилл
автор фото Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото читатель «Фонтанки» Кирилл
автор фото читатель «Фонтанки» Кирилл

В Петербурге за последние сутки официально подтвердили смерть девяти человек от коронавируса. Об этом 28 мая сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.

Таким образом, общее количество летальных исходов в Северной столице — 167. По России за сутки подтвердили смерть 174 человек, общее количество жертв по стране — 4142.

автор фото Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото читатель «Фонтанки» Кирилл
автор фото читатель «Фонтанки» Кирилл

В Северной столице за сутки выявили 383 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.

Лидером по количеству выявленных случаев по-прежнему остается Москва с 2054, несмотря на уже анонсированное в столице снятие коронавирусных ограничений. Московская область удерживает вторую строчку с 774. Петербург опять замыкает тройку. В городе с начала пандемии обнаружили уже 14846 случаев COVID-19.

Петербургский оперативный штаб уточняет, что за последние сутки на коронавирус обследовали 14293 человека. На карантине остаются 3194, из которых 779 находятся в самоизоляции, 208 — в обсерваторе.

автор фото Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото читатель «Фонтанки» Кирилл
автор фото читатель «Фонтанки» Кирилл

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (2)

155296642
Странная статистика по Дагестану. Заболело 4579, выздоровело 4402 умерло 151, Активные 26. Вроде все хорошо. Все выздоровели. Именно ВСЕ.
Но новых 124. Откуда?
http://cvd.tw1.ru/cv19_period.php?cid=282
scander
Давайте усиливайте лечение! Пора заканчивать карантин!
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний