Коронавирус в Петербурге, стране и мире. Главное за 28 мая
В Петербурге число новых заболевших коронавирусом пока не снижается. За последние сутки в городе зафиксированы 383 новых случая. «Фонтанка» продолжает следить за главными новостями пандемии.
Километровая очередь скопилась у предприятия, расположенного на проспекте Стачек, утром 28 мая. В соцсетях работники писали, что был сбой пропускной системы.
Фото очереди при входе на пропускной пункт Кировского завода появилось около 9 утра в паблике «ДТП и ЧП» в социальной сети «ВКонтакте». Сотрудники предприятия опаздывали на свои места и не всегда соблюдали социальную дистанцию.
В пресс-службе Кировского завода «Фонтанке» сообщили, что очередь возникла из-за поломки турникетов. «К сожалению, работники не соблюдали дистанцию, хотя все возможности для этого были», - отметили в пресс-службе.
Сейчас неисправность устранили, проходная работает в штатном режиме.
Просто милый мальчик в маске, который ждёт родителей у входа в супермаркет.
Комиссия по анализу летальных исходов от гриппа и тяжелых форм других ОРВИ, в том числе COVID-19, подтвердила еще 9 смертельных случаев от новой коронавирусной инфекции в Петербурге.
Пациенты скончались в апреле — начале мая 2020 года.
Среди них — пять женщин от 61 года до 85 лет и четверо мужчин от 51 до 70 лет. Основным заболеванием, которое привело к смерти, признана двусторонняя пневмония, обусловленная новой коронавирусной инфекцией СOVID-19. Пациенты имели ряд хронических заболеваний, осложнивших течение основного заболевания — гипертоническую болезнь, сахарный диабет, пиелонефрит, атеросклероз сосудов и кардиосклероз, а также онкологические заболевания.
Индекс самоизоляции в Санкт-Петербурге пока снижается такими же темпами, как и накануне. Суточный индекс за вчерашний день также сохранил позиции. А вот активность горожан, оцениваемая «Яндексом» по другим критериям, растёт.
Утром 28 мая индекс был ниже только в 6 часов утра: 4,4 против вчерашних 4,3 балла. После он держится на вчерашнем уровне: к 9:50 — 2 балла, к 10:01 — 1,9 балла, к 10:10 — 1,8 балла. В списке 15 городов-миллионников за эти 20 минут Петербург опустился со второго на третье место.
Читатель «Фонтанки» стал очевидцем того, как охрана (мужчина в белых брюках на фото) предотвратила попытку пациентов выбраться за ограду Покровской больницы, перепрофилированной под пациентов с коронавирусом.
По его словам, молодой человек и девушка сумели выбраться за ограду, где их настиг охранник.
Еще один мужчина пытался пролезть, но второй охранник его не пускал.
В Петербурге за последние сутки официально подтвердили смерть девяти человек от коронавируса. Об этом 28 мая сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.
Таким образом, общее количество летальных исходов в Северной столице — 167. По России за сутки подтвердили смерть 174 человек, общее количество жертв по стране — 4142.
В Северной столице за сутки выявили 383 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.
Лидером по количеству выявленных случаев по-прежнему остается Москва с 2054, несмотря на уже анонсированное в столице снятие коронавирусных ограничений. Московская область удерживает вторую строчку с 774. Петербург опять замыкает тройку. В городе с начала пандемии обнаружили уже 14846 случаев COVID-19.
Петербургский оперативный штаб уточняет, что за последние сутки на коронавирус обследовали 14293 человека. На карантине остаются 3194, из которых 779 находятся в самоизоляции, 208 — в обсерваторе.