Антирекорды продолжают ронять индекс самоизоляции в Петербурге. За неделю — почти на полбалла
Индекс самоизоляции в Петербурге на 10:30 27 мая составил 1,8 балла. Столько же в это время было и накануне.
Утром индекс в Петербурге падает довольно резко:
- на 6:00 — 4,3 балла
- на 7:00 — 3,5 балла
- на 8:00 — 2,6 балла
В 9:50 уже было 2 балла, к 10 часам индекс опустился до 1,9, а спустя 20 минут — еще на 0,1 балла. На 10:30 Петербург занимает второе место по самоизоляции среди городов-миллионников после Москвы. В столице индекс пока держится на отметке в 2 балла.
По итогам 26 мая индекс самоизоляции в Петербурге составил 1,5 балла, что на 0,1 балла меньше, чем в понедельник. Накануне он поставил очередной антирекорд — 1,1 балла, причем продержался на этой отметке два часа. В прошлый вторник индекс составлял 1,9 балла, то есть за неделю он снизился на 0,4 балла.
По среднему уровню самоизоляции за 26 мая Петербург занял 5-е место среди 15 городов-миллионников, опустившись еще на одну позицию по сравнению с понедельником. Возглавили вчерашний рейтинг Москва и Волгоград с 2 баллами, следом расположились Ростов-на-Дону (1,8 балла), Воронеж (1,7 балла) и Омск (1,6 балла). Пятое место с Петербургом разделили также Красноярск и Нижний Новгород. А самый низкий индекс по итогам дня зафиксирован в Казани — 1 балл.