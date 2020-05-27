Индекс самоизоляции в Петербурге на 10:30 27 мая составил 1,8 балла. Столько же в это время было и накануне.



Утром индекс в Петербурге падает довольно резко:

на 6:00 — 4,3 балла

на 7:00 — 3,5 балла

на 8:00 — 2,6 балла

В 9:50 уже было 2 балла, к 10 часам индекс опустился до 1,9, а спустя 20 минут — еще на 0,1 балла. На 10:30 Петербург занимает второе место по самоизоляции среди городов-миллионников после Москвы. В столице индекс пока держится на отметке в 2 балла.