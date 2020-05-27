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27.05.2020 11:02
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Антирекорды продолжают ронять индекс самоизоляции в Петербурге. За неделю — почти на полбалла

Индекс самоизоляции в Петербурге на 10:30 27 мая составил 1,8 балла. Столько же в это время было и накануне.

Утром индекс в Петербурге падает довольно резко:

  • на 6:00 — 4,3 балла
  • на 7:00 — 3,5 балла
  • на 8:00 — 2,6 балла

В 9:50 уже было 2 балла, к 10 часам индекс опустился до 1,9, а спустя 20 минут — еще на 0,1 балла. На 10:30 Петербург занимает второе место по самоизоляции среди городов-миллионников после Москвы. В столице индекс пока держится на отметке в 2 балла.

Скриншот из&nbsp;<a href="https://yandex.ru/maps/covid19/isolation?l=trf%2Ctrfe&amp;ll=43.290326%2C55.341799&amp;z=4.8" class="_">yandex.ru/maps/covid19/isolation</a>
Скриншот из yandex.ru/maps/covid19/isolation

По итогам 26 мая индекс самоизоляции в Петербурге составил 1,5 балла, что на 0,1 балла меньше, чем в понедельник. Накануне он поставил очередной антирекорд — 1,1 балла, причем продержался на этой отметке два часа. В прошлый вторник индекс составлял 1,9 балла, то есть за неделю он снизился на 0,4 балла.

Скриншот из&nbsp;<a href="https://yandex.ru/company/researches/2020/podomam" class="_">yandex.ru/company/researches/2020/podomam</a>
Скриншот из yandex.ru/company/researches/2020/podomam

По среднему уровню самоизоляции за 26 мая Петербург занял 5-е место среди 15 городов-миллионников, опустившись еще на одну позицию по сравнению с понедельником. Возглавили вчерашний рейтинг Москва и Волгоград с 2 баллами, следом расположились Ростов-на-Дону (1,8 балла), Воронеж (1,7 балла) и Омск (1,6 балла). Пятое место с Петербургом разделили также Красноярск и Нижний Новгород. А самый низкий индекс по итогам дня зафиксирован в Казани — 1 балл.

Скриншот из&nbsp;<a href="https://yandex.ru/company/researches/2020/podomam" class="_">yandex.ru/company/researches/2020/podomam</a>
Скриншот из yandex.ru/company/researches/2020/podomam
Скриншот из&nbsp;<a href="https://yandex.ru/maps/covid19/isolation?l=trf%2Ctrfe&amp;ll=43.290326%2C55.341799&amp;z=4.8" class="_">yandex.ru/maps/covid19/isolation</a>
Скриншот из yandex.ru/maps/covid19/isolation
Скриншот из&nbsp;<a href="https://yandex.ru/company/researches/2020/podomam" class="_">yandex.ru/company/researches/2020/podomam</a>
Скриншот из yandex.ru/company/researches/2020/podomam
Скриншот из&nbsp;<a href="https://yandex.ru/company/researches/2020/podomam" class="_">yandex.ru/company/researches/2020/podomam</a>
Скриншот из yandex.ru/company/researches/2020/podomam

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Комментарии (3)

Неужелькин
Ищите повод продлить карантин и продолжить разрушение Города?
michailPotapov
дык отменили уже повидлу - а сми продолжают )) понять можно ) ведь это хлеб журналистский а то придется бегать новости искать
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