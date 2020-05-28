Под Петербургом водитель «Фокуса» зацепила обочину. Пострадали пять человек
Двое детей и трое взрослых поучили травмы минувшим вечером в ДТП на подъезде к Тосно.
Как сообщает УГИБДД по городу и области, 27 мая около 17 часов на 13-м километре подъезда к Тосно (продолжение Московского шоссе), по предварительной версии, женщина 1989 года рождения на «Форде Фокусе», зацепив обочину, выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с «Ауди А4» под управлением мужчины 1990 года рождения. Как видно на фотографиях «Дорожного инспектора», оба автомобиля съехали в кювет.
В «Фокусе» пострадали сама водитель и два ребёнка - девочки 2009 и 2014 годов рождения. Из «Ауди» госпитализированы водитель и пассажир, оба в состоянии средней степени тяжести.
По факту ДТП проводится проверка.