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28.05.2020 08:32
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Под Петербургом водитель «Фокуса» зацепила обочину. Пострадали пять человек

Двое детей и трое взрослых поучили травмы минувшим вечером в ДТП на подъезде к Тосно.

Как сообщает УГИБДД по городу и области, 27 мая около 17 часов на 13-м километре подъезда к Тосно (продолжение Московского шоссе), по предварительной версии, женщина 1989 года рождения на «Форде Фокусе», зацепив обочину, выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с «Ауди А4» под управлением мужчины 1990 года рождения. Как видно на фотографиях «Дорожного инспектора», оба автомобиля съехали в кювет.

Фото: «Дорожный инспектор»/vk.com
Фото: «Дорожный инспектор»/vk.com
Фото: «Дорожный инспектор»/vk.com

В «Фокусе» пострадали сама водитель и два ребёнка - девочки 2009 и 2014 годов рождения. Из «Ауди» госпитализированы водитель и пассажир, оба в состоянии средней степени тяжести.

По факту ДТП проводится проверка.

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