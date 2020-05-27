Минобороны России уже знает, кто утром подорвал турецкий патруль в Идлибе
Боевики группировки "Аль-Исламад-Туркестани" причастны к подрыву турецкого патруля в Идлибской зоне деэскалации, где утром погиб турецкий военный, сообщает вечером 27 мая Минобороны России.
на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Олег Журавлев.
"По имеющейся в распоряжении российского Центра по примирению враждующих сторон информации, к теракту причастны боевики группировки "Аль-Исламад-Туркестани", которые привели в действие СВУ во время движения турецкой военной колонны вблизи склада боеприпасов террористической группы", - говорится в сообщении.
27 мая около 10.40 при совершении марша по трассе М-4 на территории Идлибской зоны деэскалации в районе населенного пункта Инкзик произошел подрыв на самодельном взрывном устройстве автомобиля из состава колонны турецкого военного патруля."Один турецкий военнослужащий, получивший в результате взрыва множественные осколочные ранения и эвакуированный на территорию Турции, скончался", - сообщает МО РФ.