900 заболевших COVID-19 петербургских медиков могут не получить страховых выплат, потому что заразились «на стороне»

В Смольном сообщили точное количество медиков, которые заболели коронавирусом в Петербурге. Данные содержатся в ответе главы комитета по здравоохранению Дмитрия Лисовца на депутатский запрос главы фракции «Яблоко» в петербургском парламенте Бориса Вишневского. Около 900 медицинских работников, по данным Смольного, заразились не при исполнении своих трудовых обязанностей. Причем медики из учреждений федерального подчинения заражаются ковидом на стороне в 10 раз чаще, чем их коллеги из городских больниц и поликлиник.

С 1 марта комитет по здравоохранению проводит ежедневный мониторинг информации о медиках, которые заразились новым коронавирусом. По состоянию на 26 мая, численность медицинских работников государственных учреждений здравоохранения Санкт-Петербурга, заболевших ковидом, составляла 2750 человек. Из них заразились коронавирусом при исполнении трудовых обязанностей 2064 человека. В учреждениях здравоохранения федерального подчинения заболел 221 медработник. И только 15 человек из этого числа заразились при исполнении трудовых обязанностей.

Напомним, что, согласно указу президента, медики, пострадавшие от коронавируса на работе, получат страховые выплаты. Заболевшим указом президента полагается 68 тысяч, при инвалидности — от 688 тысяч до двух миллионов, семьям погибших — по 2,7 млн. В Петербурге медикам также положены «коронавирусные» выплаты из бюджета города: 300 тысяч тем, кто заразился, по полмиллиона —

тем, кто стал из-за COVID-19 инвалидом, по миллиону выплачивается родственникам умерших.