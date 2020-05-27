В Петербурге пострадавшими от коронавируса признаны больше шестисот медиков. Из них выплаты получили меньше сотни
Под конец третьего месяца пандемии в России «коронавирусные» выплаты из бюджета Петербурга получили 99 человек на сумму 30 млн рублей. Из резервного фонда на эти цели выделено в двадцать раз больше.
Как сообщает пресс-служба Смольного 27 мая, на выплаты заболевшим коронавирусом медикам или семьям погибших врачей из резервного фонда выделено еще 600 млн рублей. По триста тысяч положено тем, кто заразился, по полмиллиона тем, кто стал из-за COVID-19 инвалидом, по миллиону выплачивается родственникам умерших.
К концу мая 30 миллионов распределили между 99 медицинскими работниками и их семьями, еще 600 человек получили одобрение на такие выплаты комиссиями при больницах и в Смольном.
Ранее 24 медработника получили деньги из федерального бюджета, на сумму 1,6 миллиона рублей. Заболевшим, указом президента, полагается 68 тысяч, при инвалидности — от 688 тысяч до двух миллионов, семьям погибших — по 2,7 млн.
В Петербурге пострадавшими от COVID-19 медиков признает специальная комиссия Смольного, в нее входят 14 человек, 11 из которых чиновники. Туда обращаются те, кто не смог договориться со своим непосредственным начальством.