В Петербурге пострадавшими от коронавируса признаны больше шестисот медиков. Из них выплаты получили меньше сотни

Под конец третьего месяца пандемии в России «коронавирусные» выплаты из бюджета Петербурга получили 99 человек на сумму 30 млн рублей. Из резервного фонда на эти цели выделено в двадцать раз больше.

Как сообщает пресс-служба Смольного 27 мая, на выплаты заболевшим коронавирусом медикам или семьям погибших врачей из резервного фонда выделено еще 600 млн рублей. По триста тысяч положено тем, кто заразился, по полмиллиона тем, кто стал из-за COVID-19 инвалидом, по миллиону выплачивается родственникам умерших.