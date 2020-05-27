«Духовника Поклонской», проклявшего тех, кто закрывает храмы во время эпидемии, запретили в служении
Екатеринбургская епархия запретила в священнослужении схиигумена Сергия (Романова), который проклинал тех, кто закрывает храмы во время пандемии коронавируса. Об этом 26 мая сообщается на сайте епархии.
С этого дня схиигумену, которого ранее в СМИ называли «духовником Поклонской» (она от него уже отказалась), запрещено носить наперсный крест, принимать исповедь и покидать свой скит без разрешения епископа. Священника ждет церковный суд.
«Я неоднократно имел с вами пастырскую доверительную беседу и с глаза на глаз и в присутствии других людей относительно содержания ваших публичных проповедей и выступлений. Вы давали мне обещание исправиться, но преступили данную мне клятву», — пишет митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл. И добавляет: «Я благословляю Вам послужить Святой Церкви безмолвием, затвором и молитвой, чего так не хватает современному бурному и многомятущемуся миру и что Вы сами избрали для себя, принимая Великую Схиму».
Напомним, основатель Среднеуральского женского монастыря схиигумен Сергий (Николай Романов) лишился права проповедовать еще 27 апреля.
Схиигумен Сергий в апреле прославился яркими заявлениями по поводу эпидемии. Он заявлял, что «пандемия COVID-19 создана искусственно, чтобы помочь сионским мудрецам привести в мир Антихриста». И призвал «выходить на улицу, не боясь полиции и Росгвардии, садить картошку», пока не настал голод. Самоизоляцию он сравнил с «электронным лагерем сатаны» и заявил, что «мирскую больницу ставят выше церкви, которая исцеляет все болезни».
Напомним, что отца Сергия называли духовником известных в России личностей. Например, депутата Госдумы Наталии Поклонской и хоккеиста Павла Дацюка. Поклонская заявляла, что он больше не является ее духовным наставником.