«Выше средних многолетних показателей». В День города петербуржцы испытают на себе летние температуры

Солнце, штиль и летнее тепло порадуют петербуржцев в День города, 27 мая. Синоптики обещают отличную погоду весь день. Праздник омрачит только тот факт, что все мероприятия пройдут онлайн, а залпы салюта не будут сопровождаться фейерверком, как это было 9 мая.



Ведущий специалист ООО «Центр ФОБОС» Михаил Леус рассказал, что в среду погодой в Северной столице продолжит управлять антициклон. При переменной облачности дожди сегодня маловероятны.



«Температурный фон останется на 1-2° выше средних многолетних показателей. Температура воздуха +20…+22°, в Ленинградской области +18…+23°. Ветер западный 2-7 м/с. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 766 мм рт. ст., что выше нормы», — написал Леус на своей странице в Facebook.

