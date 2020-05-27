FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+19°C/Завтра: +17
71.14р77.79р
ВСЁ О КОРОНАВИРУСЕ. ОНЛАЙНПомощь для бизнеса и гражданКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19
27.05.2020 08:09
5
Печать

«Выше средних многолетних показателей». В День города петербуржцы испытают на себе летние температуры

Солнце, штиль и летнее тепло порадуют петербуржцев в День города, 27 мая. Синоптики обещают отличную погоду весь день. Праздник омрачит только тот факт, что все мероприятия пройдут онлайн, а залпы салюта не будут сопровождаться фейерверком, как это было 9 мая.

Ведущий специалист ООО «Центр ФОБОС» Михаил Леус рассказал, что в среду погодой в Северной столице продолжит управлять антициклон. При переменной облачности дожди сегодня маловероятны.

«Температурный фон останется на 1-2° выше средних многолетних показателей. Температура воздуха +20…+22°, в Ленинградской области +18…+23°. Ветер западный 2-7 м/с. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 766 мм рт. ст., что выше нормы», — написал Леус на своей странице в Facebook.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (5)

Киркор_Филиппов
Сегодня на велосипеде еду на работу, немного задержал открытие велосезона.
Марти МакФлай
С Праздником,Любимый город!
Garret
Ура, можно будет прожариться))
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний