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26.05.2020 19:19
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В День города над Петербургом все же прозвучит праздничный салют. Но без фейерверка

В этом году петербуржцы смогут только услышать салют в День города — красочной части с фейерверками не будет. Об этом 26 мая сообщили в пресс-службе Западного военного округа.

«В День города, 27 мая, в 20 часов расположенные у Петропавловской крепости расчёты двенадцати 85-мм пушек Д-44 произведут 30 холостых артиллерийских залпов. По традиции каждый залп будет поименован и посвящён выдающимся жителям города, важнейшим историческим событиям и подвигам воинов-ленинградцев», — заявил командующий войсками ЗВО генерал-полковник Александр Журавлев.

Фото: пресс-служба ЗВО

Накануне в комитете по культуре Петербурга заявили, что фейерверка в День города в этом году не будет «в силу эпидемиологической обстановки». Тем не менее огни Ростральных колонн все же зажгут. Программа городских торжеств будет сконцентрирована на онлайне и телетрансляциях. На «Фонтанке» вы сможете посмотреть, как участники DrumПарада будут устанавливать мировой рекорд.

Ранее ЗВО совместно со Смольным уже отказывались от красочного шоу в ночном небе из-за коронавируса. Чтобы петербуржцев не потянуло посмотреть салют в честь 9 Мая с набережных Невы, было решено дать только артиллерийские залпы с территории Петропавловской крепости. При этом фейерверк все равно украсил праздничный вечер, но в другом месте, которое до последнего держалось в тайне.

Фото: пресс-служба ЗВО
© Фонтанка.Ру

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Комментарии (4)

Russomatroso
Звук будет. Света-нет.
spb7771250
Это нужно сделать в полдень, а не вечером в 20 часов. Это было бы хорошее, красивое и уважительное по отношению к горожанам решение. А в текущем виде от такого решения возникает ощущение беспомощности управленцев.
krasnonosov
Опять только хлопки над городом и никакого зрелища для толпы, пришедшей увидеть салют?
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