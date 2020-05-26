В этом году петербуржцы смогут только услышать салют в День города — красочной части с фейерверками не будет. Об этом 26 мая сообщили в пресс-службе Западного военного округа.



«В День города, 27 мая, в 20 часов расположенные у Петропавловской крепости расчёты двенадцати 85-мм пушек Д-44 произведут 30 холостых артиллерийских залпов. По традиции каждый залп будет поименован и посвящён выдающимся жителям города, важнейшим историческим событиям и подвигам воинов-ленинградцев», — заявил командующий войсками ЗВО генерал-полковник Александр Журавлев.