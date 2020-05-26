В День города над Петербургом все же прозвучит праздничный салют. Но без фейерверка
В этом году петербуржцы смогут только услышать салют в День города — красочной части с фейерверками не будет. Об этом 26 мая сообщили в пресс-службе Западного военного округа.
«В День города, 27 мая, в 20 часов расположенные у Петропавловской крепости расчёты двенадцати 85-мм пушек Д-44 произведут 30 холостых артиллерийских залпов. По традиции каждый залп будет поименован и посвящён выдающимся жителям города, важнейшим историческим событиям и подвигам воинов-ленинградцев», — заявил командующий войсками ЗВО генерал-полковник Александр Журавлев.
Накануне в комитете по культуре Петербурга заявили, что фейерверка в День города в этом году не будет «в силу эпидемиологической обстановки». Тем не менее огни Ростральных колонн все же зажгут. Программа городских торжеств будет сконцентрирована на онлайне и телетрансляциях. На «Фонтанке» вы сможете посмотреть, как участники DrumПарада будут устанавливать мировой рекорд.
Ранее ЗВО совместно со Смольным уже отказывались от красочного шоу в ночном небе из-за коронавируса. Чтобы петербуржцев не потянуло посмотреть салют в честь 9 Мая с набережных Невы, было решено дать только артиллерийские залпы с территории Петропавловской крепости. При этом фейерверк все равно украсил праздничный вечер, но в другом месте, которое до последнего держалось в тайне.