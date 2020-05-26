В Петербург вывозным рейсом из Киргизии вернули 70 человек

В Пулково, по данным табло аэропорта, в 18:37 приземлился вывозной рейс «Аэрофлота» из Бишкека почти с двумя сотнями россиян на борту.

По данным Минтранса, в Петербурге с самолёта должны сойти 73 человека, по информации Смольного — 70. Ещё 125 человек отправятся после остановки в Северной столице в Москву.

По прилёте вернувшихся на родину людей проверят медики — пассажиры должны пройти температурный контроль, а при наличии симптомов ОРВИ их отправят в медучреждение. Кроме того, у прибывших возьмут анализ на COVID-19 и возьмут расписку об обязательстве соблюдать 14-дневный карантин.