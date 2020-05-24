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24.05.2020 12:44
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До конца мая в Петербург должны прилететь еще семь вывозных рейсов

Минкомсвязь опубликовала предварительный график вывозных рейсов на период с 24 мая по 3 июня. Из 26 анонсированных рейсов 7 привезут пассажиров в Петербург.

Как сообщается 24 мая в Telegram-канале, созданном министерством для возвращения россиян на родину, в Петербург вернут застрявших на Бали — рейс из Денпасара в Москву с остановкой в Пулково запланирован на 25 мая. На следующий день в аэропорту приземлится борт из Бишкека. С Гоа россиян привезут 27 мая. Днём позже в Пулково встретят ещё три самолёта — из Бангкока, Лондона и Душанбе. А 31 мая в Петербург из-за океана прилетит рейс Майами — Санкт-Петербург — Москва.

С начала апреля через Пулково в Россию вернулись более 2200 человек.

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Комментарии (2)

Павелко Алексей
То есть они улетели туда еще 2 месяца назад?
Nafanka
Ну и куда ОНИ летят?! Там же у НИХ уже сняли карантин - пусть ПОКА посидят ТАМ до ОКОНЧАНИЯ НАШЕГО режима "самоизоляции"!
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