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26.05.2020 18:05
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В Петербурге начали отмывать остановки общественного транспорта от граффити. Перчатки надели, маски забыли

Сотрудники подведомственного комитету по благоустройству ГУДП «Центр» с установлением теплой погоды в Петербурге начали смывать растущие как грибы граффити и наклейки с несанкционированной рекламой на павильонах общественного транспорта.

Фото: комитет по благоустройству
Фото: комитет по благоустройству
Фото: комитет по благоустройству
Фото: комитет по благоустройству

Как сообщает 26 мая пресс-служба комитета, сегодня раскрашенные павильоны были замечены в Московском районе. На фотографиях, которые комитет разместил на своем сайте, видно, что сотрудники ГУДП работают в перчатках, в том числе строительных, но без масок. В ведомстве затруднились объяснить, почему были нарушены меры санитарно-эпидемиологической безопасности, введенные правительством города.

Всего на 2020 год комитет по благоустройству обеспечивает содержание порядка 3100 павильонов ожидания, расположенных на автомобильных дорогах города, из которых порядка 800 конструкций имеют стенки, выполненные из стекла.

Годом ранее объем работ по очистке поверхностей стен, скамеек и урн павильонов ожидания от различных загрязнений составили порядка 3000 квадратных метров.

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Комментарии (3)

Маэстро
За то, что сотрудники без масок, комитет по благоустройству оштрафуют. ШУТКА!!! Или свежий анекдот!
Random_spb
До 100 листов А4 с номерами интим-притонов висит на каждой остановке вокруг метро Просвещения. За пару дней оклейки стекол просто не видно. Некоторые номера за 6 лет ежедневной оклейки не сменили.
klapaucius
Можно хоть каждый день смывать, пока штраф тысяч в десять за бумажку не будет. Впрочем, кто ж эти штрафы взимать будет. У полиции более важные дела - терористов с бумажными стаканчиками ловить, да высокое начальство оберегать от населения.
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