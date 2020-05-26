Сотрудники подведомственного комитету по благоустройству ГУДП «Центр» с установлением теплой погоды в Петербурге начали смывать растущие как грибы граффити и наклейки с несанкционированной рекламой на павильонах общественного транспорта.

Как сообщает 26 мая пресс-служба комитета, сегодня раскрашенные павильоны были замечены в Московском районе. На фотографиях, которые комитет разместил на своем сайте, видно, что сотрудники ГУДП работают в перчатках, в том числе строительных, но без масок. В ведомстве затруднились объяснить, почему были нарушены меры санитарно-эпидемиологической безопасности, введенные правительством города.

Всего на 2020 год комитет по благоустройству обеспечивает содержание порядка 3100 павильонов ожидания, расположенных на автомобильных дорогах города, из которых порядка 800 конструкций имеют стенки, выполненные из стекла.



Годом ранее объем работ по очистке поверхностей стен, скамеек и урн павильонов ожидания от различных загрязнений составили порядка 3000 квадратных метров.

