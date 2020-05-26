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26.05.2020 13:14
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«Не только вирусная нагрузка». Главный нарколог Минздрава заявил о росте смертности среди трудоспособного населения

Главный внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн рассказал, что за первые три месяца 2020 года в России умерло больше граждан трудоспособного возраста, чем за аналогичный период прошлого года.

«За три месяца — январь — март — в России в 2019 году умерло трудоспособного населения 36 584, а в 2020 году — 37 346», — цитирует 26 мая заявление Брюна «Интерфакс».

По его словам, причиной роста показателей могут быть «наркологические проблемы», а «не только вирусная нагрузка». Нарколог полагает, что доля алкоголя в смертности россиян «довольно значительна».

Ранее заместитель председателя правительства Татьяна Голикова предсказала «серьезное увеличение» показателей смертности от коронавируса по итогам мая.

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Комментарии (2)

Никита Михалков
Чего и добиваются всеми этими "#сидидомалохпедальный", бухло мы тебе продавать будем исправно.
DEMOMON
А вы побольше поднимайте пенсионный возраст, до 70-ти, например. Тогда в следующем году результаты будут ещё больше. Дураки какие-то. Ей Богу.
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