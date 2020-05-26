«Не только вирусная нагрузка». Главный нарколог Минздрава заявил о росте смертности среди трудоспособного населения
Главный внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн рассказал, что за первые три месяца 2020 года в России умерло больше граждан трудоспособного возраста, чем за аналогичный период прошлого года.
«За три месяца — январь — март — в России в 2019 году умерло трудоспособного населения 36 584, а в 2020 году — 37 346», — цитирует 26 мая заявление Брюна «Интерфакс».
По его словам, причиной роста показателей могут быть «наркологические проблемы», а «не только вирусная нагрузка». Нарколог полагает, что доля алкоголя в смертности россиян «довольно значительна».
Ранее заместитель председателя правительства Татьяна Голикова предсказала «серьезное увеличение» показателей смертности от коронавируса по итогам мая.