Петербуржцы и жители ещё 25 регионов России вернулись домой с Бали
Рейс авиакомпании "Россия" FV6296 Денпасар - Санкт-Петербург – Москва совершил посадку в Пулково 26 мая в 6:23, сообщается на онлайн-табло аэропорта.
Этим самолётом, как ожидалось, прилетели россияне с индонезийского острова Бали. По данным Минтранса, до Санкт-Петербурга следовал 151 человек, до Москвы (Шереметьево) – 237. Пресс-служба губернатора Петербурга ранее информировала, что в Петербург возвращаются 169 человек. Посольство России в Индонезии уточнило, что 388 отправленных на Родину граждан – это жители Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Ленинградской, Владимирской, Ивановской, Калужской, Рязанской, Смоленской, Ульяновской, Тверской, Тульской, Ярославской, Брянской, Орловской, Липецкой, Тамбовской, Воронежской, Курской, Псковской, Новгородской, Вологодской, Костромской, Нижегородской, Пензенской областей, Республики Мордовия.
Из высадившихся в Пулково почти все, по информации пресс-службы губернатора, жители Петербурга и Ленинградской области, несколько человек – жители других регионов. После прибытия у пассажиров берут анализы, проверяют наличие симптомов коронавируса, выдают предписание о 14-дневном карантине, багах дезинфицируют. Затем местных жителей развозят по домам на самоизоляцию, а жители других регионов размещают в обсерваторе в Курортном районе.
Россия с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные, грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолётов для техобслуживания, транзитные полёты с посадкой для дозаправки или смены экипажа и полёты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ. С начала апреля аэропорт Пулково принял более 30 вывозных рейсов более чем из 10 стран, в том числе с Бали, в Петербург вернулись почти 2,5 тысячи человек. По данным МИД на конец марта, в Индонезии и Таиланде застряли соответственно 4 тыс. и 17 тыс. россиян.
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#хроникизастрявших#застрявшие НаБали#Индонезия#коронавирусНаБали#пандемияБали#своихбросаем#этотМирСходитСума ХЗ-1 (ХэЗэ - хроники застрявших) Остров Бали и пандепаника. На Бали мы приехали в середине февраля и наблюдали развитие известных событий с самого начала их зарождения. Началось всё с появления масок у кассиров крупных магазинов. Затем на острове стали закрывать все достопримечательности. Мы как раз катались по водопадам и успели на два из четырёх. Входы на остальные были заколочены и вокруг них уже роились охранники. Храмы, разумеется, тоже сразу же закрылись. Затем стали закрывать пляжи, один за другим. Вход на пляж заколачивают бамбуком, рядом вешают баннер с информацией о короне. А если ты просочился-таки внутрь ограждения, подъезжает полицейский с рупором и начинает зычно отзывать тебя обратно. По мелким пляжам курсируют потные люди в камуфляже и с палками. Йога и дайв-центры, серфинг-споты давно покрылись паутиной. Улицы и пляжи опустели. В считанные дни количество белых туристов сократилось в разы - они разлетелись по своим странам. Закрыты рестораны, кафе, ночные клубы, кинотеатры, аквапарки, почти все гостиницы. В нашем отеле, к примеру, живём мы одни. (Так что у нас честная самоизоляция.) Но найти этот отель нам было очень не просто. Был момент, когда мы на ночь глядя, в темноте, брели по городу с тремя детьми и чемоданами, но нас никто не брал на ночлег. Об этом как-нибудь потом расскажу. По улицам стали ездить пожарные машины с дезинфекцией и громкоговорителями. Из которых на индонезийском языке проносится тревожный голос, с призывами оставаться дома, соблюдать гигиену и прочее. Многие магазины закрыты. Но основные продовольственные работают с той же ограничивающей разметкой у касс. Между покупателем и кассиром висит прозрачный плёночный барьер. А у входа в любой магазин стоит ведро-рукомойник с мылом. Все тропы на вулканы, говорят, тоже перекрыты. В состоянии всеобщей тревожности, Агунг - самый высокий (3142 м) вулкан острова и потому в мифологии балийцев одно из самых священных мест, проснулся. Продолжение в первом комментарии 👇
«Фонтанка» не раз писала о соотечественниках, оставшихся в разных странах из-за прекращения полётов. Для многих вынужденные каникулы и возвращение стали настоящим испытанием.
Между тем на днях власти Индонезии объявили о планируемом снятии коронавирусных ограничений на Бали в октябре.