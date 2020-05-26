Этим самолётом, как ожидалось , прилетели россияне с индонезийского острова Бали. По данным Минтранса, до Санкт-Петербурга следовал 151 человек, до Москвы (Шереметьево) – 237. Пресс-служба губернатора Петербурга ранее информировала, что в Петербург возвращаются 169 человек. Посольство России в Индонезии уточнило, что 388 отправленных на Родину граждан – это жители Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Ленинградской, Владимирской, Ивановской, Калужской, Рязанской, Смоленской, Ульяновской, Тверской, Тульской, Ярославской, Брянской, Орловской, Липецкой, Тамбовской, Воронежской, Курской, Псковской, Новгородской, Вологодской, Костромской, Нижегородской, Пензенской областей, Республики Мордовия.

Из высадившихся в Пулково почти все, по информации пресс-службы губернатора, жители Петербурга и Ленинградской области, несколько человек – жители других регионов. После прибытия у пассажиров берут анализы, проверяют наличие симптомов коронавируса, выдают предписание о 14-дневном карантине, багах дезинфицируют. Затем местных жителей развозят по домам на самоизоляцию, а жители других регионов размещают в обсерваторе в Курортном районе.

Россия с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные, грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолётов для техобслуживания, транзитные полёты с посадкой для дозаправки или смены экипажа и полёты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ. С начала апреля аэропорт Пулково принял более 30 вывозных рейсов более чем из 10 стран, в том числе с Бали, в Петербург вернулись почти 2,5 тысячи человек. По данным МИД на конец марта, в Индонезии и Таиланде застряли соответственно 4 тыс. и 17 тыс. россиян.