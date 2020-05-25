Совет по правам человека рекомендовал продлить призыв в армию из-за коронавируса

Совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) считает, что срок завершения летнего призыва в армию следует перенести с 15 июля на более позднюю дату. Об этом 25 мая сообщается в рекомендациях, опубликованных на официальном сайте организации.



«Совет рекомендует Минобороны России рассмотреть вопрос об изменении сроков летнего призыва 2020 г. на более поздние с целью максимального соблюдения прав призывников, а также прав абитуриентов, поступающих в высшие образовательные учреждения», - подчеркнули в СПЧ. И напомнили, что ЕГЭ стартует только в июле — его пришлось перенести из-за пандемии.

