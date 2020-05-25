Совет по правам человека рекомендовал продлить призыв в армию из-за коронавируса
Совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) считает, что срок завершения летнего призыва в армию следует перенести с 15 июля на более позднюю дату. Об этом 25 мая сообщается в рекомендациях, опубликованных на официальном сайте организации.
«Совет рекомендует Минобороны России рассмотреть вопрос об изменении сроков летнего призыва 2020 г. на более поздние с целью максимального соблюдения прав призывников, а также прав абитуриентов, поступающих в высшие образовательные учреждения», - подчеркнули в СПЧ. И напомнили, что ЕГЭ стартует только в июле — его пришлось перенести из-за пандемии.
Напомним, как сообщил сегодня министр просвещения Сергей Кравцов, основная волна ЕГЭ начнется 3 июля, а последние экзамены пройдут 22 и 23 июля. Отметим, Минобороны не стало сдвигать сроки летнего призыва из-за эпидемии — он начался 1 апреля и должен завершиться 15 июля (до проведения последнего ЕГЭ).