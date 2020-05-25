Минюст разрешил партии «танчиков» участвовать в выборах

Министерство юстиции зарегистрировало право Партии прямой демократии в список политических объединений, имеющих право принимать участие в выборах. Об этом 25 мая со ссылкой на пресс-службу партии пишет ТАСС.



К концу прошлой недели партия зарегистрировала 43 региональных отделения. До 29 мая она планирует получить официальный статус для еще шести реготделений. В сентябре текущего года партия «танчиков» планирует принять участие в выборах в парламенты Новосибирской и Воронежской областей.

Партию прямой демократии основал один из создателей популярной онлайн-игры World Of Tanks Вячеслав Макаров. К слову, после решения заняться политикой он уволился из компании Wargaming.