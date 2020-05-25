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25.05.2020 20:14
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Минюст разрешил партии «танчиков» участвовать в выборах

Министерство юстиции зарегистрировало право Партии прямой демократии в список политических объединений, имеющих право принимать участие в выборах. Об этом 25 мая со ссылкой на пресс-службу партии пишет ТАСС.

К концу прошлой недели партия зарегистрировала 43 региональных отделения. До 29 мая она планирует получить официальный статус для еще шести реготделений. В сентябре текущего года партия «танчиков» планирует принять участие в выборах в парламенты Новосибирской и Воронежской областей.

Партию прямой демократии основал один из создателей популярной онлайн-игры World Of Tanks Вячеслав Макаров. К слову, после решения заняться политикой он уволился из компании Wargaming.

Петербургское отделение возглавляет программист Андрей Стариков. Он является кандидатом в депутаты муниципального образования «Новоизмайловское», который по итогам решения суда должен получить мандат. Муниципальный избирком не заставила выполнить это решение даже городская комиссия, которая 25 мая приняла решение подать иск о расформировании ИКМО.

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Комментарии (4)

Noid
Ждём участия в выборах партии самолётиков, корабликов и пушечек.
NasushnyBread
Только теперь понял иронию - компьютерная игра выборов и партия любителей компьютерных игр 😁
yuriyp
Судя по скорости регистрации, это партия спойлеров и не танчиков...
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