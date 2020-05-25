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25.05.2020 16:12
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Захватившего банк на Земляном валу отправили в СИЗО на 2 месяца

Хамовнический суд Москвы на два месяца арестовал Алексея Барышникова, захватившего в субботу отделение Альфа-банка на Земляном Валу.

«В отношении Барышникова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 23 июля 2020 года», — цитирует «Интерфакс» пресс-службу суда 25 мая.

Днем 23 мая 34-летний Барышников зашёл в отделение банка на Земляном Валу в Москве и заявил, что у него в сумке бомба. Персонал эвакуировался через служебный вход. В зале остался один клиент, который не постеснялся начать трансляцию происходящего в интернете. Налетчик признался, что певица Ольга Бузова «забрала у него все», хотя они и не знакомы. Артистка была готова выехать к Земляному Валу, но спецназ оказался быстрее.

Захватчика задержали. В Москву он приехал из Петербурга, где окончил Институт бизнеса. Следственный комитет по Москве возбудил уголовное дело по факту захвата заложников в отделении столичного банка (ст. 206 УК РФ).

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Комментарии (1)

Ольга Павлова
Покопавшись в интернете, нашла информацию, что скорее всего ,речь идёт о "КЭШБЕРИ", рекламу которой проводила Бузова и Басков. А Оленька думала, что это очередной её поклонник активизировался?
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