Захватившего банк на Земляном валу отправили в СИЗО на 2 месяца

Хамовнический суд Москвы на два месяца арестовал Алексея Барышникова, захватившего в субботу отделение Альфа-банка на Земляном Валу.
«В отношении Барышникова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 23 июля 2020 года», — цитирует «Интерфакс» пресс-службу суда 25 мая.
Днем 23 мая 34-летний Барышников зашёл в отделение банка на Земляном Валу в Москве и заявил, что у него в сумке бомба. Персонал эвакуировался через служебный вход. В зале остался один клиент, который не постеснялся начать трансляцию происходящего в интернете. Налетчик признался, что певица Ольга Бузова «забрала у него все», хотя они и не знакомы. Артистка была готова выехать к Земляному Валу, но спецназ оказался быстрее.
Захватчика задержали. В Москву он приехал из Петербурга, где окончил Институт бизнеса. Следственный комитет по Москве возбудил уголовное дело по факту захвата заложников в отделении столичного банка (ст. 206 УК РФ).