«Вдохновляет внутренний голос»: захватчик столичного банка приехал из Петербурга

Мужчину, который захватил отделение «Альфа-Банка» на Земляном Валу в Москве, зовут Алексей Барышников. «ВКонтакте» у его полного тезки, очень похожего на мужчину с записи очевидца захвата, можно узнать, что он уроженец Нижневартовска, ему 34 года. Сначала он обосновался в Петербурга, а затем отправился искать счастье в Москве.

Там же указано, что он выпускник Института бизнеса и права в Петербурге. У него социалистические взгляды, главным в жизни он считает совершенствование мира, а в людях — доброту и честность. А вдохновляет его внутренний голос.