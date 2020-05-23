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23.05.2020 17:30
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«Вдохновляет внутренний голос»: захватчик столичного банка приехал из Петербурга

Мужчину, который захватил отделение «Альфа-Банка» на Земляном Валу в Москве, зовут Алексей Барышников. «ВКонтакте» у его полного тезки, очень похожего на мужчину с записи очевидца захвата, можно узнать, что он уроженец Нижневартовска, ему 34 года. Сначала он обосновался в Петербурга, а затем отправился искать счастье в Москве.

Там же указано, что он выпускник Института бизнеса и права в Петербурге. У него социалистические взгляды, главным в жизни он считает совершенствование мира, а в людях — доброту и честность. А вдохновляет его внутренний голос.

ГСУ СК по Москве возбудило уголовное дело по факту захвата заложников в отделении столичного банка (ст. 206 УК РФ). Сам захватчик, напомним, вёл себя неадекватно. Он пил вино, просил то правду, то денег, то Ольгу Бузову.

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Комментарии (2)

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