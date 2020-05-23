Столичный СК возбудил дело по факту захвата заложников в отделении банка на Земляном валу

ГСУ СК по Москве возбудило уголовное дело по факту захвата заложников в отделении столичного банка (ст. 206 УК РФ). Сообщение появилось на сайте управления 23 мая.



По версии следствия, субботним днём в отделение Альфа-Банка на улице Земляной Вал зашёл захватчик, и продемонстрировал предмет, похожий на взрывное устройство. В ходе спецоперации по освобождению заложников оперативники ГУ МВД по Москве при поддержке росгвардейцев задержали злоумышленника. Расследование продолжается.



27-летний захватчик, напомним, вёл себя неадекватно. Он пил вино в отделении банка, просил то правду, то денег, то Ольгу Бузову.

