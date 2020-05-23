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23.05.2020 15:40
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Требовал Ольгу Бузову: Спецназ задержал захватчика банка в Москве

Группа захвата вошла в отделение Альфа-Банка на Земляном валу и задержала мужчину, который под угрозой взрыва удерживал заложника. Бомбы у него не нашли — только муляж.

«Только что спецназ провел штурм здания Альфа-Банка и задержал захватчика, угрожавшего взрывом банка. По предварительным данным, у него был муляж взрывного устройства», — сообщил собеседник «Интерфакса» 23 мая.

Один из заложников вёл трансляцию внутри офиса банка, которую публикуют Telegram-каналы. На кадрах было видно, что захватчик ходил по помещению и прикладывался к бутылке. Также он требовал привезти в банк певицу Ольгу Бузову, чтобы поговорить с ней, потому что «она у него что-то украла». Задержанный будет отправлен на экспертизу, так как находится в неадекватном состоянии.

Мужчина захватил отделение банка на Земляном валу в одежде доставщика еды. Сначала он потребовал предоставить ему правду, а потом крупную сумму денег.

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Комментарии (4)

260569221
Ааа... ну понятно все... он вложился в Бузкоины.... типа биткоинов и все просерил.... вот и требовал Ольгу
hal9000
Этих Бузовых в каждом магазине...че в ней нашли..?!...какой то странный пиар..
260928241
Развратник ! Хотел с Бузовой пиццу покушать нахаляву ? Шиш ему.
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