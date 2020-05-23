Требовал Ольгу Бузову: Спецназ задержал захватчика банка в Москве

Группа захвата вошла в отделение Альфа-Банка на Земляном валу и задержала мужчину, который под угрозой взрыва удерживал заложника. Бомбы у него не нашли — только муляж.

«Только что спецназ провел штурм здания Альфа-Банка и задержал захватчика, угрожавшего взрывом банка. По предварительным данным, у него был муляж взрывного устройства», — сообщил собеседник «Интерфакса» 23 мая.

Один из заложников вёл трансляцию внутри офиса банка, которую публикуют Telegram-каналы. На кадрах было видно, что захватчик ходил по помещению и прикладывался к бутылке. Также он требовал привезти в банк певицу Ольгу Бузову, чтобы поговорить с ней, потому что «она у него что-то украла». Задержанный будет отправлен на экспертизу, так как находится в неадекватном состоянии.