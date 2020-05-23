Захвативший столичный банк мужчина одет в форму доставщика еды. Ему нужны то правда, то деньги

Правоохранители начали переговоры с мужчиной, захватившим заложников в офисе «Альфа-Банка» на Земляном валу в Москве, сообщает РИА Новости. Часть заложников покинула здание.

Как уточняет 23 мая «Интерфакс», посетитель сразу после входа в здание потребовал заблокировать двери в отделение и силой удерживает там пятерых человек. Сработала сигнализация.

Сотрудница банка рассказал telegram-каналу Baza, что мужчина был в форму доставщика еды и с рюкзаком Delivery Club. В руках у него была кнопка.

«Я являюсь сотрудником «Альфа-Банка». Я прошла в подсобное помещение, чтобы открыть дверь сотрудникам полиции. С ним остался лишь один клиент, все сотрудники вышли. Главная дверь заблокирована клиентом. Чёрный вход открыт. Он утверждает, что у него с собой бомба. Юноша — русский, до 35 лет», — сообщила она.