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23.05.2020 14:41
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Захвативший столичный банк мужчина одет в форму доставщика еды. Ему нужны то правда, то деньги

Правоохранители начали переговоры с мужчиной, захватившим заложников в офисе «Альфа-Банка» на Земляном валу в Москве, сообщает РИА Новости. Часть заложников покинула здание.

Как уточняет 23 мая «Интерфакс», посетитель сразу после входа в здание потребовал заблокировать двери в отделение и силой удерживает там пятерых человек. Сработала сигнализация.

Сотрудница банка рассказал telegram-каналу Baza, что мужчина был в форму доставщика еды и с рюкзаком Delivery Club. В руках у него была кнопка.

«Я являюсь сотрудником «Альфа-Банка». Я прошла в подсобное помещение, чтобы открыть дверь сотрудникам полиции. С ним остался лишь один клиент, все сотрудники вышли. Главная дверь заблокирована клиентом. Чёрный вход открыт. Он утверждает, что у него с собой бомба. Юноша — русский, до 35 лет», — сообщила она.

По предварительной информации, захватчик младше — его зовут Федор и он 1993 года рождения. По данным источников ТАСС, мужчина требует крупную сумму денег. Хотя до этого подбросил в отделение записку: «Мне от вас ничего не нужно — только правда».

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Комментарии (3)

MikkeL
Сейчас у многих психозы бурным цветом расцветут на фоне самоизоляции, информационного устрашения и запивания вышеперечисленного чем-нибудь крепким и не очень.
260708081
Вот идиот... Боевиков пересмотрел, что ли?
260765301
Правда сейчас очень дорого стоит, даже если банк ограбить может не хватить.
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